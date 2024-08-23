Спортсменка из Осинского района взяла бронзу на первенстве мира в Иордании

Спортсменка из Осинского района Иркутской области стала бронзовым призером на первенстве мира по женской вольной борьбе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, 16-летняя чемпионка выступила в весовой категории до 43 килограмм. Соревнования проходили в Аммане в Иордании.
— Эта бронзовая награда — вторая в спортивной карьере Александры Березовской с первенства мира. Она уже выигрывала бронзовую медаль на первенстве мира в Греции в прошлом году. Поздравляю и Александру, и ее тренеров с успехом на международной спортивной арене и желаю дальнейших побед, — поздравил спортсменку министр спорта области Павел Богатырев.
Также сибирячка становилась трехкратной победительницей первенства Европы. Школьница тренируется в областном спортивном учреждении олимпийского резерва «Тамир».
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре проходит конгресс «Звезды детской хирургии на Байкале». Он собрал врачей из стран Азии, Южной Америки и Европы.