Спортсменка из Осинского района взяла бронзу на первенстве мира в Иордании

— Эта бронзовая награда — вторая в спортивной карьере Александры Березовской с первенства мира. Она уже выигрывала бронзовую медаль на первенстве мира в Греции в прошлом году. Поздравляю и Александру, и ее тренеров с успехом на международной спортивной арене и желаю дальнейших побед, — поздравил спортсменку министр спорта области Павел Богатырев.