Жители центральных улиц Воронежа остались без света утром 23 августа

В ряде домов по улицам Плехановской, Карла Маркса, площади Ленина и проспекту Революции в Воронеже сегодня, 23 августа, отключили свет.
— Технологическое нарушение в работе энергооборудования привело к локальным нарушениям электроснабжения, — пояснили в «Россетях».
Специалисты «Воронежской горэлектросети» ведут восстановительные работы. Тем временем жителей домов, оставшихся без света, переключают на резервные схемы подачи электроэнергии.
— В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, — заверили в «Россетях».