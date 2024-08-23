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Жители центральных улиц Воронежа остались без света утром 23 августа

Энергетики ведут восстановительные работы.

В ряде домов по улицам Плехановской, Карла Маркса, площади Ленина и проспекту Революции в Воронеже сегодня, 23 августа, отключили свет.

— Технологическое нарушение в работе энергооборудования привело к локальным нарушениям электроснабжения, — пояснили в «Россетях».

Специалисты «Воронежской горэлектросети» ведут восстановительные работы. Тем временем жителей домов, оставшихся без света, переключают на резервные схемы подачи электроэнергии.

— В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено в полном объеме, — заверили в «Россетях».

энергетика