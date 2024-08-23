В 2024 году смертность на дорогах Новосибирска стала меньше на 20%

С начала 2024 года на дорогах Новосибирской области произошло 119 смертельных случаев в результате дорожно-транспортных происшествий, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Однако, несмотря на положительную динамику, ситуация с аварийностью в регионе остается напряженной. Заместитель начальника регионального управления Госавтоинспекции Андрей Кузнецов сообщил об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС.
По его словам, в 2023 году в области было зарегистрировано 364 ДТП, что на 3% больше, чем в предыдущем году. В результате этих аварий 1 675 человек получили ранения, также отмечен небольшой рост по сравнению с прошлым годом. Более 60% всех ДТП происходят в Новосибирске, который демонстрирует одни из худших показателей среди городов-миллионников.
Основной причиной смертельных ДТП остается выезд на полосу встречного движения, который составляет 40% от общего числа аварий. Также наблюдается рост числа происшествий с участием детей-велосипедистов: в этом году зарегистрировано 25 таких случаев (+25% к аналогичному периоду прошлого года), в которых пострадали 24 ребенка и один несовершеннолетний погиб. Кроме того, в 2024 году произошло 23 ДТП с участием электросамокатов, в результате которых травмы получили 25 детей.
Председатель правления Новосибирской областной общественной организации «Форпост» Ирина Морозова отметила, что специалисты продолжают искать новые форматы для информационных кампаний по повышению безопасности дорожного движения. Среди нововведений — использование видеопилонов в медицинских учреждениях и МФЦ, а также рекламных щитов-экстендеров с изображениями, выходящими за их границы.