В 2024 году смертность на дорогах Новосибирска стала меньше на 20%

По его словам, в 2023 году в области было зарегистрировано 364 ДТП, что на 3% больше, чем в предыдущем году. В результате этих аварий 1 675 человек получили ранения, также отмечен небольшой рост по сравнению с прошлым годом. Более 60% всех ДТП происходят в Новосибирске, который демонстрирует одни из худших показателей среди городов-миллионников.