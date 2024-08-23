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В Перми на площади Дружбы временно изменили схему движения транспорта

Временную схему движения транспорта на площади Дружбы ввели с 22 августа.

Источник: РИА "Новости"

В Перми на площади Дружбы с 22 августа по 9 сентября 2024 года будет действовать временная схема движения транспорта. Изменения ввели из-за ремонта участка трубопровода.

В компании «Т Плюс» сообщили, ремонт теплосети потребовал перекрытия участка проезжей части на пл. Дружбы при повороте на ул. Дружбы в сторону ул. Техническая.

Транспорт сможет объезжать закрытый для ремонта участок по разворотному кругу общественного транспорта.

Временную схему движения транспорта согласовали с администрацией Перми, Пермской дирекцией дорожного движения и ГАИ.

Энергетики приносят жителям Перми извинения за доставленные неудобства, просят водителей учитывать дорожную ситуацию при движении транспорта.