Кому улыбнется удача, а кого ждут убытки? Зурхай от бурятского ламы на выходные 24 и 25 августа 2024

Зурхай на выходные 24 и 25 августа 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это гороскоп, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.
Зурхай на 24 августа 2024, суббота.
Если как раз собирались убирать урожай на огороде, то выходные — самое время. Тем более, зурхай тоже гласит, что суббота подходит для занятий растениеводством. А еще животноводством, культурой, наукой, торговлей.
А вот отправляться в путешествие звезды не советуют. Как и начинать что-либо новое, вести судебные или похоронные дела, готовиться к свадьбе. Тем, кто благоустраивает загородный участок, не стоит рыть 24 августа колодец или бурить скважину.
— Не рекомендуется проводить важные встречи, собрания, заседания, посещать места, где много людей и где бурно выражаются эмоции, а также начинать стройку и заводить собаку, — перечисляется на странице Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» в соцсетях. — Не жгите мусор, пластик, отходы, любой дурной запах может привлечь порчу, частые болезни.
Визит в парикмахерскую тоже не планируйте, так как стрижка волос в субботу, 24 августа — к голоду, недостаче, нехватке.
Удача повернется к тем, кто появился на свет в годы Коровы и Зайца. Могут быть убытки у родившихся в годы Свиньи.
Зурхай на 25 августа 2024, воскресенье.
День подходит для путешествий, занятий животноводством и растениеводством, культурой, наукой, торговлей, благотворительностью, а также новых начинаний и решения судебных вопросов.
Хорошо бы закончить затянувшиеся дела и проекты, а все старое и ненужное — сломать, выбросить или сжечь. Это, согласно зурхаю на воскресенье, откроет двери новому и перспективному.
Найдите время на общение с домашними животными. Поиграть с кошкой или с собакой, заняться дрессировкой — это успокоит и зарядит хорошими эмоциями.
Можно также организовать переезд, перевозить ценные грузы, габаритные вещи.
А вот от экстрима откажитесь. Не стоит увлекаться в воскресенье и шопингом. Дела брачные или похоронные тоже советуют отложить. Стрижка волос 25 августа 2024 сулит болезнь.
Таков зурхай на выходные 24 и 25 августа 2024.