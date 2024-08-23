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Кому улыбнется удача, а кого ждут убытки? Зурхай от бурятского ламы на выходные 24 и 25 августа 2024

Зурхай на выходные 24 и 25 августа 2024 составил Еши Намжил лама в Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

Зурхай на выходные 24 и 25 августа 2024 года составил настоятель Курумканского дацана в Бурятии Еши Намжил лама. Зурхай — это гороскоп, который основан на древней тибетской астрологии. С его помощью буддисты могут узнать о благоприятных и неблагоприятных днях.

Зурхай на выходные 24 и 25 августа 2024

Зурхай на 24 августа 2024, суббота.

Если как раз собирались убирать урожай на огороде, то выходные — самое время. Тем более, зурхай тоже гласит, что суббота подходит для занятий растениеводством. А еще животноводством, культурой, наукой, торговлей.

А вот отправляться в путешествие звезды не советуют. Как и начинать что-либо новое, вести судебные или похоронные дела, готовиться к свадьбе. Тем, кто благоустраивает загородный участок, не стоит рыть 24 августа колодец или бурить скважину.

— Не рекомендуется проводить важные встречи, собрания, заседания, посещать места, где много людей и где бурно выражаются эмоции, а также начинать стройку и заводить собаку, — перечисляется на странице Курумканского дацана «Гандан Ше Дувлин» в соцсетях. — Не жгите мусор, пластик, отходы, любой дурной запах может привлечь порчу, частые болезни.

Визит в парикмахерскую тоже не планируйте, так как стрижка волос в субботу, 24 августа — к голоду, недостаче, нехватке.

Удача повернется к тем, кто появился на свет в годы Коровы и Зайца. Могут быть убытки у родившихся в годы Свиньи.

Зурхай на 25 августа 2024, воскресенье.

День подходит для путешествий, занятий животноводством и растениеводством, культурой, наукой, торговлей, благотворительностью, а также новых начинаний и решения судебных вопросов.

Хорошо бы закончить затянувшиеся дела и проекты, а все старое и ненужное — сломать, выбросить или сжечь. Это, согласно зурхаю на воскресенье, откроет двери новому и перспективному.

Найдите время на общение с домашними животными. Поиграть с кошкой или с собакой, заняться дрессировкой — это успокоит и зарядит хорошими эмоциями.

Можно также организовать переезд, перевозить ценные грузы, габаритные вещи.

А вот от экстрима откажитесь. Не стоит увлекаться в воскресенье и шопингом. Дела брачные или похоронные тоже советуют отложить. Стрижка волос 25 августа 2024 сулит болезнь.

Таков зурхай на выходные 24 и 25 августа 2024.