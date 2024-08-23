«Я свободен» споем под дождем? Осадки испортят выходные в Хабаровском крае, но не всем

Погода в выходные в Хабаровском крае продолжит «марафон дождей». Правда, на этот раз под ударом стихии окажется не вся территория региона. Главный вопрос — повезет ли Хабаровску, где в эти дни выступят звезды российского рока. Ответ — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
Дожди обрушились на Хабаровский край с четверга, 22 августа. Осадки разной интенсивности охватили огромную территорию от региональной столицы до Бикинского, Комсомольского, Советско-Гаванского и Верхнебуреинского районов. По словам синоптиков, в выходные дни дожди продолжат доставлять неудобства.
«В предстоящую субботу, 24 августа, в крае местами сохранятся кратковременные осадки. Ночью возможны ливни. В воскресенье дождей станет меньше», — сообщил в эфире РАДИ КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
Ночью столбики термометров покажут +10+17 градусов. Днем воздух прогреется до +20+26 градусов.
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
24 августа в Хабаровске отгремит фестиваль «Рок над Амуром». Хэдлайнерами станут настоящие легенды — Кипелов, «Калинов мост» и Найк Борзов. Кончено, ценителей российского рока вряд ли остановит дождь, но все же гораздо приятней было бы петь «Я свободен» под чистым небом.
Так какой будет погода на фестиваль «Рок над Амуром» 24 августа? Отвечаем (и, надеемся, радуем): днем в субботу существенных осадков не ожидается. Дожди, по словам синоптиков, закончатся ночью 24 числа. Осадков не прогнозируется и в воскресенье.
Правда, будет прохладно. Ночью +11+15 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов. Так что взять с собой на прогулку кофту не помешает.