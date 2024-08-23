«Я свободен» споем под дождем? Осадки испортят выходные в Хабаровском крае, но не всем

Погода в выходные в Хабаровском крае продолжит «марафон дождей». Правда, на этот раз под ударом стихии окажется не вся территория региона. Главный вопрос — повезет ли Хабаровску, где в эти дни выступят звезды российского рока. Ответ — в материале «КП» — Хабаровск".