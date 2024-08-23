Челябинские хирурги начали удалять бляшки из сосудов по новой технологии

По данным ведомства, хирургическое вмешательство, то есть удаление бляшек, врачи проводят при помощи аппарата под местным наркозом. Как отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Клиники ЮУГМУ Алексей Барышников, такой метод в настоящее время является самым эффективным в лечении пациентов, у которых есть атеросклероз и диабет.