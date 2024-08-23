Челябинские хирурги начали удалять бляшки из сосудов по новой технологии

Об этом рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.
Хирурги клиники ЮУГМУ использовали в работе технологию ротационной атеротромбэктомии, которая восстанавливает работу сосуда и даже помогает не допустить ампутацию у пациента, у которого выявили критическую ишемию нижних конечностей.
По данным ведомства, хирургическое вмешательство, то есть удаление бляшек, врачи проводят при помощи аппарата под местным наркозом. Как отметил заведующий отделением сосудистой хирургии Клиники ЮУГМУ Алексей Барышников, такой метод в настоящее время является самым эффективным в лечении пациентов, у которых есть атеросклероз и диабет.
«Те больные, у которых проходимость сосудов мы могли обеспечить на несколько месяцев, теперь смогут рассчитывать на более долгий срок. Повторные вмешательства нужны реже, выше шансы спасти конечности. Сейчас эта методика используется в ряде регионов страны, в Челябинской области — только в нашей клинике», — прокомментировал Алексей Барышников.
Известно, что в этом году в университетской клинике планируют провести свыше 20 операций таким методом. В будущем объемы могут увеличить.