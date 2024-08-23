В Челябинске 23 августа образовалась огромная пробка на выезде из Чурилово

Утром 23 августа в Челябинске после вчерашнего дождя снова образовалась огромная пробка на улице Линейной, которая соединяет центр города с микрорайоном Чурилово. Водители сообщают о ДТП и ямах на дороге в том месте, где месяц назад асфальт размыло из-за забившегося коллектора, передает корреспондент chel.aif.ru.
Челябинцы пишут в соцсетях, что Линейная стоит в пробке уже с половины седьмого утра.
«Машинам не проехать по ямам. Это кошмар какой-то. Через неделю школа, студенты поедут, я даже не представляю, как мы будем выезжать из Чурилово. А когда первый снег, вообще у всех удаленка будет?» — сообщила Татьяна Курочкина.
Одна из читательниц, которая также угодила в затор на Линейной, рассказала, что на том участке, где в июле вода из аварийного коллектора разрушила дорожное полотно, сняли асфальт, а новый не уложили. По этой причине движение там затруднено. Вдобавок сегодня там случилось ДТП: легковушка въехала в маршрутное такси. Возможно, есть пострадавшие, потому что рядом стоит скорая.
По словам Сергея Костромина, асфальт на проблемном отрезке улицы сняли двумя полосами в начале участка и в конце.
«Если бы сняли как положено, весь участок, было бы гораздо легче ездить», — считает горожанин.
Жители Чурилово опасаются, что, если дорогу не приведут в порядок до начала учебного года, то ездить по ней станет попросту невозможно.
Chel.aif.ru обратился за комментарием по поводу состояния дороги на улице Линейной в пресс-службу администрации Челябинска. На момент публикации новости ответа не было.