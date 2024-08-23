В Челябинске 23 августа образовалась огромная пробка на выезде из Чурилово

Одна из читательниц, которая также угодила в затор на Линейной, рассказала, что на том участке, где в июле вода из аварийного коллектора разрушила дорожное полотно, сняли асфальт, а новый не уложили. По этой причине движение там затруднено. Вдобавок сегодня там случилось ДТП: легковушка въехала в маршрутное такси. Возможно, есть пострадавшие, потому что рядом стоит скорая.