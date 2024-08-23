Ученые УрФУ сделали микрозелень более полезной, заразив ее бактериями

Как пояснила профессор кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Галина Борисова, штаммы ризобактерий, стимулирующих рост растений, выделены с территории Свердловской области, загрязненной тяжелыми металлами.
«Добавление таких бактерий приводило к увеличению биомассы растений и содержания в ней фотосинтетических пигментов, к примеру, у микрозелени гороха, на 15−36 процентов, а также к накоплению таких полезных элементов, как азот, фосфор, калий, цинк и железо», — говорит она.
Спешим успокоить: бактерии, с которыми экспериментируют ученые, не представляют опасности для растений и человека. Они живут на корнях, и благодаря им ускоряется рост растений, улучшается поглощение питательных веществ. По мнению авторов, в будущем такие бактерии вполне могли бы стать альтернативой химическим удобрениям и пестицидам.
Как полагает Галина Борисова, выращивание растений с помощью таких бактерий является экономичным и безопасным агротехнологическим приемом. Таким образом можно решить проблемы дефицита макро- и микронутриентов.
Биологи так же обогатили микрозелень йодом — они опрыскивали растения его раствором. «После двух-трех опрыскиваний содержание йода увеличивалось в среднем в пять раз, после многократного орошения — в 17 раз. При этом йод остается в листьях даже после промывания водой», — отметила руководитель проекта, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Мария Малева.
Напомним: для Среднего Урала характерен недостаток микроэлемента йода в окружающей среде (почве, воде) и, как следствие, в продуктах питания. «Это влечет за собой развитие эндемичных для нашей территории заболеваний щитовидной железы, связанное с недостаточным поступлением микроэлемента “йод” с продуктами питания и напитками», — напоминают санврачи.