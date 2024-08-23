Ученые УрФУ сделали микрозелень более полезной, заразив ее бактериями

Биологи так же обогатили микрозелень йодом — они опрыскивали растения его раствором. «После двух-трех опрыскиваний содержание йода увеличивалось в среднем в пять раз, после многократного орошения — в 17 раз. При этом йод остается в листьях даже после промывания водой», — отметила руководитель проекта, доцент кафедры экспериментальной биологии и биотехнологий Мария Малева.