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Неприятный сюрприз принесет погода жителям Приморья

Погода в последнюю неделю лета в Приморье вновь испортится.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 77% 765 мм рт. ст. +19°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящую последнюю неделю лета. В первые дни погода вновь обещает быть дождливой.

По информации синоптиков, в начале следующей недели на погоду в крае повлияют атмосферные фронты. Во многих районах вновь пройдут дожди, которые будут то ослабевать, то усиливаться. Минимальная температура воздуха составит +12…+20°С, максимальная +21…+29°С.

Во Владивостоке 26 и 27 августа преимущественно облачно, существенные осадки не ожидаются, не исключена морось. По ночам столбики термометров будут показывать +18…+20°С, а днем +21…+25°С. В среду, 28 числа, есть вероятность небольшого дождя, температура воздуха поднимется на 2−3 градуса.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Тихом океане зародился новый тропический шторм.