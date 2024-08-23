Неприятный сюрприз принесет погода жителям Приморья

Во Владивостоке 26 и 27 августа преимущественно облачно, существенные осадки не ожидаются, не исключена морось. По ночам столбики термометров будут показывать +18…+20°С, а днем +21…+25°С. В среду, 28 числа, есть вероятность небольшого дождя, температура воздуха поднимется на 2−3 градуса.