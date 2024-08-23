Неприятный сюрприз принесет погода жителям Приморья

Синоптики Примгидромета озвучили прогноз на предстоящую последнюю неделю лета. В первые дни погода вновь обещает быть дождливой.
По информации синоптиков, в начале следующей недели на погоду в крае повлияют атмосферные фронты. Во многих районах вновь пройдут дожди, которые будут то ослабевать, то усиливаться. Минимальная температура воздуха составит +12…+20°С, максимальная +21…+29°С.
Во Владивостоке 26 и 27 августа преимущественно облачно, существенные осадки не ожидаются, не исключена морось. По ночам столбики термометров будут показывать +18…+20°С, а днем +21…+25°С. В среду, 28 числа, есть вероятность небольшого дождя, температура воздуха поднимется на 2−3 градуса.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Тихом океане зародился новый тропический шторм.