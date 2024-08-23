Бездомного директора Новосибирского цирка лишают полномочий

История противостояния пока еще действующего директора Новосибирского цирка Сергея Шабанова с московским руководством получила новый виток. Пока мужчина в судах пытается оспорить вынесенные дисциплинарные взыскания и отстоять свою должность, ему пришло уведомление о необходимости ознакомиться с приказом Росцирка от 15 августа. Этот документ изменил структуру управления филиалом, ключевые обязанности по его руководству закреплены за новой штатной единицей — исполнительным директором Новосибирского цирка.
— Считаю, что введение должности в совокупности с новым приказом направлен на то, чтобы самарские бизнесмены гребли лопатой деньги от торговли в фойе цирка. Наверное, в бюджете денег очень много, если Минкультуры РФ щедро поддерживает Росгосцирк, а Росгосцирк щедро поддерживает зажравшихся коммерсантов, — прокомментировал «Прецеденту» приказ руководства Сергей Шабанов.
По просьбе «Прецедента» юрист Сергей Гладких изучил изменения, вносимые новым приказом Росцирка в положение о деятельности Новосибирска цирка от декабря 2020 года (оба документа есть в распоряжении «Прецедента»).
— Основополагающие обязанности директора были делегированы исполнительному директору. Теперь именно исполнительный он будет представлять цирк в судах и органах власти, принимать и увольнять сотрудников, открывать в банках счета. Организация исполнение решений Росцирка и оперативное руководство также теперь перешли в полномочия к исполнительного директора. Главный бухгалтер цирка переходит в его подчинение. Что касается директора цирка — по сути, он остается чем-то типа завхоза, — сказал Гладких.
Напомним, в феврале Сергей Шабанов вступил в конфронтацию с руководством Росцирка, обвинив его в коррупции. Он потребовал вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина и за это, по его утверждению, попал в опалу, лишившись жилья и оказавшись на пороге увольнения. В своем Шабанов попросил дать указание на проверку действий директора Росцирка. По подсчетам Сергея Шабанова за последние четыре года бюджет Росцирка недополучил 2 миллиарда рублей, которые якобы осели у аффилированных руководству коммерсантов.
«Прецеденту» Сергей Шабанов заявил, что в фойе Новосибирского цирка, например, торгует фирма из Самары. И это напрямую связано с ростом ценами на билеты. После заявления в СКР Шабанова выселили из общежития цирка по распоряжению московского руководства. С тех пор мужчина ночует на новосибирском ипподроме: его приютил друг Сергей Михайленко.
— Напомню, должность исполнительного директора была введена после того, как на меня начались гонения из-за моей антикоррупционной позиции по отношению к организации торговли в фойе цирка, — сказал «Прецеденту» Сергей Шабанов.
В середине августа 400 новосибирцев заступились за опального директора цирка: они подписали открытое письмо Владимиру Путину, попросив его вмешаться. Сам Шабанов несколько месяцев находится на больничном из-за перелома ребер.
Виктор Бобровников.