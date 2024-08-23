Бездомного директора Новосибирского цирка лишают полномочий

Напомним, в феврале Сергей Шабанов вступил в конфронтацию с руководством Росцирка, обвинив его в коррупции. Он потребовал вмешательства главы СКР Александра Бастрыкина и за это, по его утверждению, попал в опалу, лишившись жилья и оказавшись на пороге увольнения. В своем Шабанов попросил дать указание на проверку действий директора Росцирка. По подсчетам Сергея Шабанова за последние четыре года бюджет Росцирка недополучил 2 миллиарда рублей, которые якобы осели у аффилированных руководству коммерсантов.