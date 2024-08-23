Жара вернется в Свердловскую область 25 августа

В Свердловскую область вернется летнее тепло. Температура воздуха на Урале прогреется до +27 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
— С пятницы в регионе усилится влияние восточной периферии антициклона. Облачности станет меньше, значительные осадки прекратятся, — рассказал Алексей Пулин.
Ночи на Среднем Урале станут холоднее. Ожидается понижение температуры до +5 градусов. Также возможны заморозки вблизи поверхности почвы.
24 августа ожидается +19 градусов. На следующий день потеплеет до +21 градуса. В понедельник, 26 августа, воздух прогреется до +24. Пик потепления придется на 27 августа. На Урале ожидается +27 градуса. 28 числа потеплеет до +26 градусов. 29 августа ожидается +21.