Жара вернется в Свердловскую область 25 августа

24 августа ожидается +19 градусов. На следующий день потеплеет до +21 градуса. В понедельник, 26 августа, воздух прогреется до +24. Пик потепления придется на 27 августа. На Урале ожидается +27 градуса. 28 числа потеплеет до +26 градусов. 29 августа ожидается +21.