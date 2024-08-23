В Воронеже прогнозируют жару в выходные

По информации Гидрометцентра России, грядущие выходные в Воронеже будут жаркими. Днем термометры в столице Черноземья покажут больше +30 градусов. Осадков в субботу и воскресенье, 24 и 25 августа, в областном центре не ожидается.
Сегодня, 23 августа, в дневное время воздух прогреется до +32 градусов. Переменная облачность. Вероятность небольшого дождя около 18:00 синоптики оценивают в 59%.
В ночь на субботу прогнозируют около +18 градусов, а днем — до +31 градуса. Облачно, без осадков.
Практически такие же погодные условия ожидаются в Воронеже в воскресенье, 25 августа: +17 градусов в темное время суток и около +31 градуса — в дневное время. Синоптики прогнозируют солнечный день без дождя и сильного ветра.
По состоянию на утро пятницы в Воронежской области продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности, объявленный в связи с сильной жарой в некоторых районах. Как сообщало РИА «Воронеж», штормовое предупреждение было продлено до 24 августа.
Местами по региону в связи с сильной жарой установился максимальный V уровень пожарной опасности (чрезвычайная степень). По данным регионального ГУ МЧС, наиболее высокие риски наблюдаются в Богучарском, Верхнемамонском, Кантемировском, Петропавловском, Россошанском, Новохоперском и Таловском районах.