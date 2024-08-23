«Буду жить за нас двоих!»: Победив рак, но потеряв дочь, 63-летняя ростовчанка стала королевой красоты и помогает бойцам

— На второй день дочка реагировала на мой голос, даже под всеми трубками вздыхала и пыталась сказать «мама». Сами медики были в шоке, какая у нее была воля к жизни. На третий день заведующий уже меня не пустил, как ни просила. «Если увидишь ее сейчас, будешь всю жизнь с ума сходить. Лучше иди в храм». Церковь как раз стояла рядом, и, пока с дочкой были в больнице, я там помогала. Помню, во время службы поступил звонок с незнакомого номера. Я вышла, ответила и услышала, что дочки не стало. Я громко завыла, хотя знала, что так и будет — врачи готовили меня к этому 45 дней, постоянно поддерживая. Но я плакала и не могла остановиться.