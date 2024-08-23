«Буду жить за нас двоих!»: Победив рак, но потеряв дочь, 63-летняя ростовчанка стала королевой красоты и помогает бойцам

63-летняя Ирина Шкитова из Ростова перенесла самые страшные испытания: вначале — сражалась со смертельно опасной болезнью, а после — угасла от рака у нее на руках дочь.
Но даже после такой потери статная женщина с естественной благородной сединой и железным характером не сломалась и не закрылась от мира. А, напротив, стала жить яркой жизнью — и за себя, и за дочку. Она сама возит помощь бойцам СВО, стала лицом модного бренда в Санкт-Петербурге и королевой красоты в Ростове.
В беседе с «КП — Ростов-на-Дону» женщина откровенно поделилась своей болью и тем, что помогает никогда не терять оптимизма.
В ХЛОПОТАХ ПРОСТО ЗАБЫЛА О СЕБЕ.
При виде Ирины понимаешь — вот она, та самая женщина из русских селений: сильная, статная, харизматичная, с неиссякаемыми силами. И, признается, что такой она была всегда.
— Всю жизнь сама зарабатывала и обеспечивала семью. Подняла двух дочек, хотя и была дважды замужем, — вспоминает ростовчанка. — И торговым представителем трудилась, и челночницей баулы возила. Вообщем, крутилась как могла, чтобы обеспечить достойную жизнь свои девочкам.
Когда в 15 лет старшая дочка Наташа попросилась в местную модельную школу, мама выкроила средства и на это.
— По тем временам для нас это было дорого. Потому что еще и платья надо было шить, и прически делать. Но дочка занималась, пока у меня были средства. Ей это очень нравилось. Она даже хотела стать моделью. Но я все же попросила ее сделать более стандартный выбор.
Спустя годы Ирина с гордостью смотрела на свою семью. Дочки Наташа и Ольга выросли сильными, ничего не боялись и стали очень похожи на маму: старшая была такая же строгая, что даже родительницу могла построить. Подрастали и внуки.
В постоянных хлопотах женщина просто забыла о себе.
ОЧЕНЬ РЕЗКО НАЧАЛА ХУДЕТЬ.
— И тут окружающие заметили, что я очень резко начала худеть и посоветовали провериться. Я же запустила этот вопрос — была вся в делах до тех пор, пока скорые не стали приезжать одна за другой. Вот только помочь ничем не могли. Мне было плохо и я не могла есть. А однажды ночью мне стало так невыносимо, что старшая дочь, которая за мной присматривала, настояла ехать в Центральную городскую больницу. Оттуда в тот же день я не вышла — сразу забрали на операцию, врач даже сказал, что дотяни до утра с визитом, уже бы ничего не помогло.
В итоге, операция длилась больше десяти часов. Все это время под кабинетом врача ждали дочери: младшая была беременна, у старшей дома — маленький ребенок. Когда медики сообщили им о том, что у мамы рак кишечника, сестры долго не решались сказать ей об этом сразу.
— Уже дома выгнала всех из комнаты и проводила время в одиночестве. Я уже думала, что рак не лечится, и это конец. Все время спрашивала: «Почему я?», «Откуда он мог взяться?». Короче, махнула на себя рукой, отказалась от помощи и никого не хотела видеть. Пробудил меня тогда лишь запах весны на даче, внуки рядом и забота дочерей. Старшая говорила: «Как мы без тебя? Ты же наш стержень!» Так потихоньку стала расхаживаться. А когда силы вернулись, уже не дочка меня возила, а я настояла ездить на химиотерапию сама. Знаете, даже волосы не выпали — так, поредели немного.
«ЭТО СТРАШНОЕ ДЕЛО, КОГДА ТВОЙ РЕБЕНОК БОЛЕЕТ».
После второй операции по реконструкции кишечника врачи готовили Ирину к третьей, и она боялась не пережить вмешательство.
— Меня же всю порезали: отняли половину селезенки, поджелудочной железы, чтобы убрать опухоль. И, думали, что нашелся еще очаг, а это, к счастью, оказался фрагмент селезенки. Все обошлось. И вот нахожусь в ремиссии с 2018 года. Ежегодно прохожу обследование и понимаю, что и ремиссия тоже может в любой момент закончиться. Но пусть рецидив меня боится, а не я его.
Но тут рак ударил под дых. Причем не свой, а старшего ребенка.
— Наташиной дочке, моей внучке, был всего годик-полтора, когда она пошла на операцию с раком шейки матки. Для меня это был удар, я забыла про себя и свою болезнь. Для меня самым главным в тот момент было спасти дочь. Но хирурги не смогли удалить один труднодоступный метастаз.
Лечение шло тяжело. И, когда зятю предложили работу в Санкт-Петербурге, мама настояла на переезде и лечении в северной столице.
— Это страшное дело, когда твой ребенок болеет. Вот так берет при тебе свои волосы, — и нет их на половине головы. Она дважды их теряла от химии. Невестка стригла ее налысо, организовали красивые косынки и парики. Я уверяла: «Да ты красивее всех!», с юмором подходила к ситуации, поддерживала ее чем могла.
«МОЛЧА ПОГЛАДИЛ МЕНЯ ПО ГОЛОВЕ».
Но оставленный метастаз неумолимо разрастался на позвоночник, почки и печень. Ирина переехала в Питер, когда дочь потеряла силы. Два года возила ее по врачам и процедурам.
— Даже катила на коляске по лесу, показывала красоты. Я ее зарядила такой волей к победе, что она не собиралась умирать. Но Наташе становилось хуже. Помню, как выйдя на 15 минут, я возвращалась с красными глазами, вытерев слезы. А дочка так спокойно говорила: «Мам, ты опять плакала? Ты же знаешь, что я все равно уйду». Для матери такое слышать очень тяжело.
Во время последней госпитализации я все время была с ней в палате. Домой ездила только, чтобы помыться. Тут позвонила медсестра: у дочки агония, и ее забирают в реанимацию.
— Я просила дождаться меня, прыгнула в машину, ехала и рыдала. Думала, что с ума сойду. Попросила девчонок дать мне халат, бахиллы, чепчик и мы перенесли Наташу с койки в коляску. Я сама катила ее в реанимацию. Когда перекладывали ее там на койку, зашел заведующий. Он подумал, что я медик, и стал на меня кричать: «Почему перчатки не надели?» Я бросилась за перчатками, а медсестры ему все рассказали. Когда вернулась, он молча погладил меня по голове.
«Я БУДУ ТВОИМИ ГЛАЗАМИ И УШАМИ».
Матери разрешили заходить в реанимацию к дочери на 15−20 минут.
— На второй день дочка реагировала на мой голос, даже под всеми трубками вздыхала и пыталась сказать «мама». Сами медики были в шоке, какая у нее была воля к жизни. На третий день заведующий уже меня не пустил, как ни просила. «Если увидишь ее сейчас, будешь всю жизнь с ума сходить. Лучше иди в храм». Церковь как раз стояла рядом, и, пока с дочкой были в больнице, я там помогала. Помню, во время службы поступил звонок с незнакомого номера. Я вышла, ответила и услышала, что дочки не стало. Я громко завыла, хотя знала, что так и будет — врачи готовили меня к этому 45 дней, постоянно поддерживая. Но я плакала и не могла остановиться.
На похоронах ребенка Ирина произнесла слова, которые и стали для нее девизом:
— Тогда я сказала: «Я буду твоими глазами и ушами. Я буду жить за двоих!».
«ГЛАЗА АНГЕЛА».
Ростовчанка на полгода провалилась в депрессию, перенесла инфаркт на ногах, который сразу не заметила. Но ради младшей дочери, внуков и памяти о старшем ребенке вернулась к жизни.
— Мне очень помогла мощная поддержка девчонок из сообщества «Антидепрессанты» и ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй». Зная мою историю, меня просто определили в группу по рисованию. Хотя в последний раз я держала кисть в руках еще в школе. Но, помню, как с первого раза родился рисунок «Глаза ангела» — это портрет Наташи в образе ангела в ее любимом синем платье. В нем я пришла на выставку. Люди читали описание работы, видели меня, плакали и обнимали.
Дочь активно поддерживала наших бойцов на спецоперации. И мама, конечно, разделила этот порыв.
— Она очень болела за нашу страну, за ребят. Уже умирая, говорила: «Лучше бы я пошла на передовую и умерла достойно».
«ДАЖЕ В ВОЕНКОМАТ ХОДИЛА».
Вокруг Ирины собралась группа «Фагот» из ста неравнодушных людей от Ростова до Питера и даже до БАМа. Название — в честь отряда, который сражается с противником на Харьковском направлении.
— Сама возила за рулем, пока парни не запретили — уж очень «жарко» там стало. Теперь собираем деньги и передаем ребятам. Например, сгорела у них машина на фронте, а они взяли новую — всеми чеками отчитались. Еще у нас под крылом 260 раненных бойцов в одной из больниц Ростова. Два-три раза в месяц привожу им лекарства, инвалидные коляски, костыли и все необходимое, чтобы парни при выписке могли передвигаться. Всю пенсию направляю на помощь.
Да и сама рвется на передовую.
— Даже в военкомат ходила, но там меня отправили домой: мол, женщин туда берут до 45 лет. А у меня сил-то много! И помогать могу без передышки. И с внуками на дерево залезть или в футбол погонять, и с подружками на дискотеку сходить.
«ВСЕМ ОТКАЗЫВАЛА — ЗАНИМАЛАСЬ ДОЧКОЙ».
Зарядиться помогает и творчество. Пока Ирина жила в Санкт-Петербурге, научилась валянию из шерсти. И теперь проводит мастер-классы и среди женщин в онкологической ассоциации, и для школьников. Свои модные валенки она продемонстрировала и на конкурсе красоты «Леди вдохновение» в Ростове.
— Решила участвовать, чтобы рассказать всем о волонтерской миссии и привлечь единомышленников. Не боялась. До этого в Питере меня пригласили стать лицом модного бренда, предлагали сниматься в фотосессиях. Всем отказывала — занималась дочкой. Сейчас планирую выйти на связь с ними.
На конкурсе Ирина вышла на сцену в образе древнегреческой воительницы, произведя настоящий фурор. Дизайнеров и жюри привлекла харизматичная и статная женщина высокого роста с благородной сединой.
«НА ТАКОГО ЧЕЛОВЕКА МОЖНО РАВНЯТЬСЯ».
— Для меня было важно воплотить мечту дочери. Когда пришла на первую встречу в агентство «Имидж Элит», подошла к руководителю Елене Степура, показала ей альбом середины 90-х, где Наташа училась у нее моделингу, и благодарила за все, — вспоминает Ирина.
В свою очередь Елена Николаевна рассказала:
— У нас есть девиз — «Красота во благо». Мы много лет устраиваем конкурсы для ребят из детского дома и уже пять лет дружим с ассоциацией онкологических пациентов. Когда к нам в первый раз обратились за фотосессией, я предложила провести конкурс, чтобы участницы могли полностью переключиться на него, почувствовать свою женскую сущность. А Ирина безусловно вдохновила окружающих с первой секунды. И наряд, и походка, и подача, и энергия, которая бьет из нее ключом — на такого человека, который не опускает руки, можно равняться.
Кстати, при подготовке участницы прошли экспресс-курс по модельной походке, позированию, грамотной речи.
— Благодаря помощи агентства, спонсоров и огромной поддержке нашего онкосообщества, мы смогли почувствовать себя королевами, — призналась Ирина.
Сейчас она продолжает свою миссию, а еще гордится старшим внуком, который, как и мечтала его угасшая от онкологии мама, учится в военном вузе. Помогает женщина и нашим военным, собирая вокруг себя неравнодушных людей. Даже вступила в движение «Матери России», чтобы задействовать все возможности для поддержки. И, конечно, вдохновляет других даже в самой безнадежной ситуации не опускать руки.
ДОСЛОВНО.
«Железная леди с металлическим стержнем внутри».
— Ирина очень активная: постоянно сама предлагает провести разные мероприятия. Кажется, что она железная леди с металлическим стержнем внутри. Но с очень большим сердцем, — говорит руководитель региональной ассоциации онкобольных пациентов «Здравствуй» Наталья Гречушкина. — А еще она безумно красивая женщина — видная донская казачка. Поэтому и была звездой на конкурсе красоты. Вообще такие конкурсы очень помогает нашим девочкам, которые не признают себя после химиотерапии, теряя волосы, ресницы, почувствовать красивыми для себя и окружающих, аеще — желанными для своих мужчин. Они показывают, что надо бороться, лечиться и не терять надежду.