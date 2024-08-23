Правнучка маршала Жукова посетила Иркутск

Кузьма Алдаров отметил, что с Монголией Россию связывает не только общая история, но и тысячи монгольских специалистов, которые получали образование в нашей стране и, в частности, в Иркутске, тесные экономические и культурные связи. На укрепление этой дружбы будут работать и юбилейные мероприятия по случаю годовщины боёв на Халхин-Голе.



Анастасия Симонова подчеркнула, что для воспитания патриотизма, любви к большой и малой родине, важно также, чтобы у молодых людей были возможности для развития и самореализации. А представитель клуба генералов Константин Шикин призвал не бояться отвечать на сложные и острые вопросы, которые задают молодые люди.