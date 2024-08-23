Правнучка маршала Жукова посетила Иркутск

Иркутск посетили правнучка маршала Георгия Жукова Варвара Ерохина и её мама, Анастасия Симонова. Они побывали на форуме спецназа, встретились с губернатором региона Игорем Кобзевым. На площадке Законодательного собрания региона прошёл круглый стол по вопросам патриотического воспитания с их участием, а впереди у гостей посещение Монголии в годовщину боёв на Халхин-Голе, где командовал легендарный полководец. Подробности в материале irk.aif.ru.
Сохранить образ неискажённым
«Для нас Георгий Константинович — не просто военачальник, мы храним воспоминания о том, каким он был человеком: очень аккуратным, честным, порядочным. Он никогда не позволял себе критиковать подчинённых за то, чего не умел сделать сам. Был жёстким, но не жестоким. Я стараюсь доносить правду о нём до людей, сохранять неискажённый образ, — рассказала Варвара Кирилловна. — Особенно важно говорить с молодёжью. Но с ней надо разговаривать на её языке».
Общественница не раз приезжала и в Иркутскую область. Например, она уже во второй раз стала гостьей Международного форума спецназа имени партизана, участника Великой Отечественной войны Ильи Старинова, который ежегодно проводится в столице Приангарья 2005 года.
Но главной целью визита в этом году стал не Иркутск, а Монголия: 85 лет назад там, на реке Халхин-Гол, советские и монгольские части сражались там с войсками милитаристской Японии. С июня 1939 года и до окончательной победы командовал войсками именно Маршал Жуков.
Сегодня в Монголии в память о те событиях проходят торжественные мероприятия. В Улан-Баторе готовятся открыть памятник Георгию Константиновичу. А Варвару Ерохину с мамой пригласили принять участие в церемонии и возложить к мемориалу цветы.
«Также мы обязательно побываем в доме-музее прадедушки, где он вместе с семьёй жил с сентября 1939 по май 1940 года. Запланированы и встречи и множество других мероприятий. Но пока для меня они “военная тайна”», — пошутила Варвара Ерохина.
Также она призналась, что на самих местах боёв на Халхин-Голе пока не бывала. Но очень хочет когда-нибудь это исправить.
Обсудили патриотическое воспитание
В Иркутск Варвара Ерохина и Анастасия Симонова прибыли совсем ненадолго. Но программа мероприятий и здесь была очень насыщенной. Они побывали у памятника Жукову в микрорайоне Солнечный, встретились с губернатором региона Игорем Кобзевым и поучаствовали в круглом столе на тему патриотического воспитания под председательством депутатов законодательного собрания Кузьмы Алдарова и Галины Кудрявцевой. К обсуждению присоединились участники форума спецназа, члены правления недавно воссозданного в Иркутской области Общества российско-монгольской дружбы, представители областного клуба генералов, парка «Патриот», ветераны ВМФ и СОБРа.
«Работа по патриотическому воспитанию молодёжи очень важна, особенно сегодня, — отметила Галина Кудрявцева. — С новыми поколениями дело обстоит лучше, чем с теми, кто рос в 90-е. Но работать нужно. Причём важно, чтобы такие мероприятия как поднятие флага на школьной линейке или исполнение государственного гимна были не формальными, а вызывали искренние чувства у детей. Для патриотического воспитания важно, в том числе, рассказывать школьникам о подвигах предков, о таких людях, как Маршал Жуков».
Кузьма Алдаров отметил, что с Монголией Россию связывает не только общая история, но и тысячи монгольских специалистов, которые получали образование в нашей стране и, в частности, в Иркутске, тесные экономические и культурные связи. На укрепление этой дружбы будут работать и юбилейные мероприятия по случаю годовщины боёв на Халхин-Голе.
Анастасия Симонова подчеркнула, что для воспитания патриотизма, любви к большой и малой родине, важно также, чтобы у молодых людей были возможности для развития и самореализации. А представитель клуба генералов Константин Шикин призвал не бояться отвечать на сложные и острые вопросы, которые задают молодые люди.
Ранее в Иркутск приехала делегация школьников и Монголии.