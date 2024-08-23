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Почта России запустила зоны самообслуживания в Омске

Омичи теперь сами смогут отправлять письма и посылки.

Источник: Комсомольская правда

Почта России запустила в Омске первые десять зон самообслуживания. Омичи смогут сами подготавливать посылки и письма, а затем передать оператору для отправки.

Такой подход позволит ускорить процесс отправления посылок и сократит время пребывания на почте.

Воспользоваться новой услугой можно по адресам: улица Герцена, 1, улица Октябрьская, 124, улица Лермонтова, 20, проспект Культуры, 5, улица Маршала Жукова, 152а, улица Новокирпичная, 3/1, улица Конева, 28, к. 2, улица Путилова, 13, улица Туполева, 5 г, улица Степанца, 10, к. 1.

В почтовых отделениях омичи с помощью компьютера, весов и принтера будут самостоятельно подготавливать и оплачивать посылки, указывать вес и распечатывать бланки. Готовую посылку останется лишь передать свободному оператору.