В Минприроды поддержали изменения предельных значений уровня озера Байкал

В июне 2024 года был опубликован проект постановления правительства России, которое в случае принятия установит новые границы колебаний уровня воды в озере Байкал. Его разработка обусловлена целым рядом факторов: и невозможностью соблюдать текущий диапазон в 1 метр, и стремлениями сохранить экосистему озера и прилегающую к водным объектам инфраструктуру. Однако документ стал причиной разногласий в научном и экспертном сообществе. Почему — в материале «Газеты.Ru».