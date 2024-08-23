В Воронеже решили изменить несколько автобусных маршрутов

В городской администрации приняли решение в ближайшее время скорректировать в Воронеже несколько автобусных маршрутов, рассказали в сообществе «Город и транспорт». Заседание профильной комиссии состоялось в четверг, 22 августа. В частности, решено поменять пути следования на маршрутах № 20 и № 50 около конечной остановки «Перхоровича»: автобус № 20 будет следовать по улицам Южно-Моравской и Перхоровича через «старую» конечную, а № 50 — по улицам Шендрикова и Любы Шевцовой. Сейчас эти маршруты курсируют ровно наоборот.