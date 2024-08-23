В Воронеже решили изменить несколько автобусных маршрутов

В городской администрации приняли решение в ближайшее время скорректировать в Воронеже несколько автобусных маршрутов, рассказали в сообществе «Город и транспорт». Заседание профильной комиссии состоялось в четверг, 22 августа. В частности, решено поменять пути следования на маршрутах № 20 и № 50 около конечной остановки «Перхоровича»: автобус № 20 будет следовать по улицам Южно-Моравской и Перхоровича через «старую» конечную, а № 50 — по улицам Шендрикова и Любы Шевцовой. Сейчас эти маршруты курсируют ровно наоборот.
Маршрут № 12 в тестовом режиме до конца этого года будет следовать от железнодорожного вокзала Воронеж-1 по улицам Мира и Степана Разина, Чернавский мост и Ленинский проспект. Маршрут № 63 в тестовом режиме также будет переведен на Чернавский мост до конца 2024-го.
Помимо этого, будет возвращена остановка «Улица Комарова» около церкви и перенесена остановка «Улица Машиностроителей» у пивзавода. На маршрутах также будут «узаконены» остановки по улицам: Васильковая, Тенистая, Урывского, Новокузнецкая, Тобольская и на автодороге в микрорайон Сомово.
Комиссия отказала в части изменений:
- маршрут № 77 не будет продлен от конечной у авторынка далее по улице Антонова-Овсеенко;
- маршрут № 59 не будет продлен до школы № 100 в Репном;
- маршрут № 48 не будет продлен до областной больницы № 1;
- маршрут № 26 не будет сокращен до микрорайона Электроника;
- маршрут № 30 не будет запущен через Ленинский проспект.
Изменение маршрутов № 32, 42, 59 и 72 в связи со строительством Остужевской развязки рассмотрят, когда появится рабочая документация по объезду зоны работ, уточнили в сообществе.
На ближайших заседаниях комиссии планируют рассмотреть еще ряд вопросов:
- отмена маршрута № 28;
- изменение автобусных маршрутов № 12, 26 и 42 для создания связи микрорайона Процессор и микрорайона Электроника;
- изменение маршрута № 95;
- изменение маршрута № 19 с его переводом на проспект Революции;
- сокращение маршрута № 20 до ВАСО и продление до вокзала Воронеж-Южный другого маршрута малого класса.
Как сообщало РИА «Воронеж», вчерашний день стал последним для Максима Захарова на посту руководителя городского управления транспорта. Захаров ушел с должности по собственному желанию. В своем telegram-канале экс-руководитель управления рассказал, что 22 августа также состоялась встреча с иногородним перевозчиком, который выразил готовность взять на обслуживание новый маршрут № 94 «ВГУ — Грин Парк».
В середине августа новые автобусы среднего класса ПАЗ «Вектор Next» вышли на городской маршрут № 16 («Филиал стоматологической поликлиники № 6 — завод ГОО»), заменив «Газели». На базу частного перевозчика, обслуживающего направление, пришли 60 автобусов, а всего было закуплено 123 машины. Предполагается, что остальные автобусы перевозчик получит в октябре.