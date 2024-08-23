Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Подтвердить наличие гражданства Российской Федерации по рождению у ребенка до 14 лет можно будет в центрах госуслуг «Мои документы». Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Раньше в Москве услугу предоставляли только в территориальных подразделениях по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. До недавнего времени российское гражданство ребенка, приобретенное по рождению, в основном подтверждалось свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о российском гражданстве обоих родителей. После изменений в законодательстве в ноябре 2023 года этого стало недостаточно — факт наличия гражданства необходимо подтверждать проставлением штампа в свидетельство о рождении.
Отметка о наличии гражданства нужна для пересечения по свидетельству о рождении границы Российской Федерации и таких стран, как Республика Абхазия, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Республика Южная Осетия. Кроме того, она потребуется, чтобы получать услуги Социального фонда России (пособия и выплаты) и подразделений по вопросам миграции МВД России (услуги в сфере миграции).
В некоторых случаях подтверждение гражданства необходимо при записи ребенка в детский сад, школу и кружки, а также в других ситуациях. Услуга достаточно широко востребована среди москвичей, поэтому Сергей Собянин принял решение о ее предоставлении в центрах «Мои документы». Это существенно упростит ее получение.
За документами можно обратиться в центры госуслуг по экстерриториальному принципу — независимо от места жительства или места пребывания на территории Москвы. Услуга будет доступна без предварительной записи и госпошлины.
Подтвердить наличие российского гражданства у ребенка можно в районных центрах «Мои документы» с 08:00 до 20:00 либо во флагманских офисах с 10:00 до 22:00 ежедневно и без перерыва.