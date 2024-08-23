Собянин упростил получение востребованной услуги для детей в центрах госуслуг

Раньше в Москве услугу предоставляли только в территориальных подразделениях по вопросам миграции Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве. До недавнего времени российское гражданство ребенка, приобретенное по рождению, в основном подтверждалось свидетельством о рождении, в которое внесены сведения о российском гражданстве обоих родителей. После изменений в законодательстве в ноябре 2023 года этого стало недостаточно — факт наличия гражданства необходимо подтверждать проставлением штампа в свидетельство о рождении.