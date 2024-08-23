Волгоградцам обещают жаркие и сухие выходные

— 24 августа по области сухо, днем температура составит +26…+31º, в ночные часы +16…+21º. Ветер юго-восточного направления 5−10 м/с, — рассказали V102.RU в областном ЦГМС. — 25 августа также без существенных осадков. Ветер ночью переменных направлений, слабый, в дневные часы южной четверти со скоростью 5−10 м/с. Ночью +14…+19º, в послеобеденный период воздух прогреется до +29…+34º.
В Волгограде к субботе и воскресенью обещают отсутствие осадков и температуру в дневные часы до +32 градусов.
— В субботу по городу будет сухо, ветер восточный 5−10 м/с. Ночью за окном +19…+21º, днем +29…+31º. В Воскресенье в областной столице без существенных осадков. Ветер днем южного направления 5−10 м/с. Ночью +17…+19º, днем +30…+32º, — добавили в Волгоградском гидрометцентре.