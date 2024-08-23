В Новосибирске салон продал женщине в кредит ржавую машину за 2 миллиона рублей

— Менеджер меня убедил, что дефектов у автомобиля нет. Но и сам товар не показали, ведь он был на складе. Пока его пригоняли, нас пригласили в кабинет руководителя кредитного отдела, где на бумаге были распечатаны условия кредитования: без сумм, без озвучки стоимости автомобиля, без названия банков, но, со слов менеджера, с очень выгодными условиями, — рассказала покупательница «Сибкраю».