В Новосибирске салон продал женщине в кредит ржавую машину за 2 миллиона рублей

Жительнице Новосибирска Евгении Чернокозинской автосалон «Сибирский тракт» продал негодную к поездкам машину. Женщина сначала приехала покупать «Митсубиси Паджеро» 2012 года, но менеджеры уговорили ее купить «Черри Тигго» 2017 года. Хоть машина была новее, оказалась «гнилушкой».
Причем в этом же салоне купила автомобиль подруга Евгении. Вот только ей с покупкой повезло.
— Менеджер меня убедил, что дефектов у автомобиля нет. Но и сам товар не показали, ведь он был на складе. Пока его пригоняли, нас пригласили в кабинет руководителя кредитного отдела, где на бумаге были распечатаны условия кредитования: без сумм, без озвучки стоимости автомобиля, без названия банков, но, со слов менеджера, с очень выгодными условиями, — рассказала покупательница «Сибкраю».
После автомобиль показали — он был грязный, с большим слоем пыли. Продавцы обещали, что на самом деле он в идеальном состоянии. Однако позже вскрылось — машина совсем не подходит под необходимые характеристики. Осознала Евгения, что купила «ведро» с кредит за 2,1 млн рублей, только утром.
Женщина сделала досудебную экспертизу. Выяснилось, что у машины заржавлен весь кузов, нет катализатора, неисправные датчики, тормоза, везде царапины и трещины. В автосалоне машину обратно не приняли, поэтому женщина хочет вернуть ее через суд.