Без паники, идет тренировка: из больницы в Хабаровске эвакуировали персонал и пациентов

Специалисты группы пожарной профилактики 1-го отряда провели беседу с пациентами и инструктаж с медицинским персоналом по вопросам пожарной безопасности. Также были вручены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности в медицинских учреждениях и в быту.