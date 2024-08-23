Без паники, идет тренировка: из больницы в Хабаровске эвакуировали персонал и пациентов

В Клинической больнице «РЖД-Медицина» г. Хабаровска провели практическую тренировку по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, сообщает ИА АmurМedia со ссылкой на Комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.
По сигналу тревоги на место прибыли пожарные 35-й пожарной части 1-го отряда Противопожарной службы края.
По легенде, возгорание произошло на четвёртом этаже первого корпуса больницы в палате № 13. Персонал больницы немедленно приступил к эвакуации пациентов во второй корпус.
В ходе тренировки было эвакуировано 176 человек, в том числе 98 пациентов.
Специалисты группы пожарной профилактики 1-го отряда провели беседу с пациентами и инструктаж с медицинским персоналом по вопросам пожарной безопасности. Также были вручены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности в медицинских учреждениях и в быту.
После мероприятий руководство больницы провело совещание с сотрудниками, чтобы обсудить результаты тренировки.