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Без паники, идет тренировка: из больницы в Хабаровске эвакуировали персонал и пациентов

По легенде, на четвёртом этаже первого корпуса больницы в одной из палат произошло возгорание.

Источник: Правительство Хабаровского края

В Клинической больнице «РЖД-Медицина» г. Хабаровска провели практическую тренировку по эвакуации в случае чрезвычайной ситуации, сообщает ИА АmurМedia со ссылкой на Комитет Правительства Хабаровского края по гражданской защите.

По сигналу тревоги на место прибыли пожарные 35-й пожарной части 1-го отряда Противопожарной службы края.

По легенде, возгорание произошло на четвёртом этаже первого корпуса больницы в палате № 13. Персонал больницы немедленно приступил к эвакуации пациентов во второй корпус.

В ходе тренировки было эвакуировано 176 человек, в том числе 98 пациентов.

Специалисты группы пожарной профилактики 1-го отряда провели беседу с пациентами и инструктаж с медицинским персоналом по вопросам пожарной безопасности. Также были вручены памятки и листовки о мерах пожарной безопасности в медицинских учреждениях и в быту.

После мероприятий руководство больницы провело совещание с сотрудниками, чтобы обсудить результаты тренировки.

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