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В детских садах Перми остаются свободными 765 мест

Свободные места есть в ясельных группах детсадов всех районов города.

Источник: Комсомольская правда

Департамент образования Перми сообщил о 765 свободных местах в детсадах всех районов города. Места есть в группах для детей от 0 до 3 лет, а также группах кратковременного пребывания «Вместе с мамой».

В Свердловском районе Перми детей ждут в 15 детсадах, Дзержинском районе — 10, Кировском районе — 9, Орджоникидзевском районе — 8, Индустриальном районе — 7, Ленинском районе — 3, Мотовилихинском районе — 2.

В городском департаменте напомнили, детсадах Перми предусмотрели самые разные формы дошкольного образования. Открыто более 70 групп кратковременного пребывания «Вместе с мамой», где самые маленькие дети адаптируются к режиму и условиям детского сада вместе с мамой или папой. Родителям советуют обратить внимание на эти группы.

Также в детсадах доступны группы полного дня, ясли, услуга вызова няни на дом «Пермская няня». Кроме того, для детей организовали различные дополнительные занятия.

Для устройства ребенка в детский сад необходимо обратиться в отдел образования района по месту жительства.