На трассе в Чановском районе Новосибирской области столкнулись две фуры

По предварительным данным, инцидент произошёл в 10:40 на 1073 километре трассы Р-254 «Иртыш». 33-летний водитель грузовика Sitrak двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Dongfeng с полуприцепом.