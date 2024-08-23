На трассе в Чановском районе Новосибирской области столкнулись две фуры

В Чановском районе Новосибирской области в пятницу, 23 августа произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ региона.
По предварительным данным, инцидент произошёл в 10:40 на 1073 километре трассы Р-254 «Иртыш». 33-летний водитель грузовика Sitrak двигался со стороны Новосибирска в сторону Омска и, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Dongfeng с полуприцепом.
В результате водитель Dongfeng, личность которого пока не установлена, скончался на месте аварии. Водитель грузовика Sitrak получил травмы различной степени тяжести.
Обстоятельства трагического происшествия устанавливают сотрудники полиции.
«На месте происшествия организовано реверсивное движение», — уточнили в пресс-службе ГАИ.
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