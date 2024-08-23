В Омске на следующей неделе начнут обрабатывать от клещей парки и скверы

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Проводить её будет тот же подрядчик, который делал это весной — ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Ранее с фирмой был заключён контракт на сумму 699,9 тысяч рублей.
Планируемая площадь территории, которую должны обработать весной и осенью — 3 515 317,6 квадратных метра. Работы пройдут в более ста скверов, бульварах и парках Омска.
Согласно контракту, завершить осеннюю обработку должны до 1 октября. На всех объектах, которые будут обработаны от клещей, разместят соответствующие предупреждающие таблички. В течении нескольких дней после распыления там не рекомендуется ходить по траве и выгуливать домашних животных.