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В Омске на следующей неделе начнут обрабатывать от клещей парки и скверы

В Омске с понедельника, 26 августа, начнётся осенняя акарицидная обработка парков и скверов.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Проводить её будет тот же подрядчик, который делал это весной — ООО «САНЭПИДСЕРВИС». Ранее с фирмой был заключён контракт на сумму 699,9 тысяч рублей.

Планируемая площадь территории, которую должны обработать весной и осенью — 3 515 317,6 квадратных метра. Работы пройдут в более ста скверов, бульварах и парках Омска.

Согласно контракту, завершить осеннюю обработку должны до 1 октября. На всех объектах, которые будут обработаны от клещей, разместят соответствующие предупреждающие таблички. В течении нескольких дней после распыления там не рекомендуется ходить по траве и выгуливать домашних животных.

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