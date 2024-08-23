Деньги вместо цветов учителю: Как букеты к 1 сентября спасли 27 детей больных раком и муковисцидозом

Самая же большая сумма — чуть больше 870 тысяч рублей, была собрана для Дианы из Цимлянского района. О том, что у дочери — рак, многодетная семья узнала, когда малышке не было и года. Примерно в девять месяцев малышка вдруг начала хворать.