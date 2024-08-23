Деньги вместо цветов учителю: Как букеты к 1 сентября спасли 27 детей больных раком и муковисцидозом

В Ростове стартовала акция «Букет добра — 2024». Она проходит уже в седьмой раз. Ее смысл в том, чтобы отказаться от покупки цветов, которые охапками вручают учителям на 1 сентября, а потратить сэкономленные деньги на лечение детей с онкологией и муковисцидозом.
По словам директора благотворительного фонда «Дарина» Татьяны Авдеевой, в прошлом году школьники и их родители собрали больше 700 тысяч рублей. И на них купили лекарства для лечения восьмерых ребят.
Всего же за шесть лет благодаря этой акции собрали 3,5 миллиона рублей. Эти деньги помогли 27 ребятам.
«ДУМАЛИ — ПРОСТО ПРОСТЫЛА, А ОКАЗАЛСЯ РАК».
Самая же большая сумма — чуть больше 870 тысяч рублей, была собрана для Дианы из Цимлянского района. О том, что у дочери — рак, многодетная семья узнала, когда малышке не было и года. Примерно в девять месяцев малышка вдруг начала хворать.
По словам мамы Дарьи, вначале думали, что дочка просто простыла. У девочки были все сопутствующие симптомы: кашель, заложенный нос и температура под сорок градусов. Но лечение не помогало. Диана чахла на глазах.
После повторного осмотра у врача диагноз прозвучал чуть иначе — бронхит. Но и он был очень далек от реальных положений дел. В действительности же все обстояло намного серьезнее: у пациентки оказался рак третьей стадии.
— После сложных исследований обнаружили злокачественную опухоль нервной ткани в грудной клетке. А это крайне редкий вид рака, — пояснили в благотворительном фонде, куда и обратилась мама.
Ведь лечение предстояло серьезное, длинное и дорогое.
ОПЕРАЦИЯ И ПЯТЬ ХИМИОТЕРАПИЙ ПОЗАДИ.
В итоге, Диана перенесла операцию по удалению опухоли и пересадку костного мозга. Затем — пять курсов химиотерапии, каждый из которых стоил четыре миллиона (!) рублей.
Мама с дочкой практически пару лет не покидали больничные стены. Все это время за Диану всей душой болели не только сестрички-близняшки и папа, но и волонтеры. Они же и помогли собрать четыре миллиона, в которые вошли те самые «цветочные» 870 тысяч рублей.
К счастью, лечение принесло результаты. Жизни девочки сегодня уже ничего не угрожает: она несколько лет находится в ремиссии.
И сейчас пятилетняя малышка обожает помогать родителям по хозяйству. А больше всего ей нравится возиться с курочками. Потихоньку девочка готовится и к школе, хотя в первый класс в этом году ей идти еще рано.
ИТОГИ АКЦИИ ПОДВЕДУТ В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ.
Родители Дианы не загадывают, как в будущем будет учиться младшая дочь. Но зато наверняка знают — когда Дина пойдет в первый класс, их семья обязательно присоединится к «Букету добра».
Кстати, за участие в этой доброй акции каждый класс получает специальный сертификат, который родители торжественно преподносят учителю в День знаний.
— Изначально акцию проводили до 1 сентября. Но уже несколько лет по пожеланию родителей она продлевается. И поэтом итоги будут подведены 5 октября — в День учителя.