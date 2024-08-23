Два товарища из Братска перевели «брокеру из Кипра» более 4,1 млн рублей

Два приятеля из Братска попались на уловки афериста и перевели «брокеру из Кипра» более четырех миллионов рублей. 61- летний пенсионер увидел в интернете всплывающее объявление о допзаработке. Предлагали вложить деньги в «выгодные» финансовые продукты. Сибиряк решил попробовать и зарегистрировался на якобы торговой платформе. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД региона, лжеброкер пообещал большой доход за короткий срок.