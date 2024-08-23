Главные новости 23 августа 2024 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 23 августа 2024 года.
Вблизи Курской АЭС сбили беспилотник-камикадзе ВСУ
Российские средства РЭБ сбили украинский дрон-камикадзе у Курской АЭС в Курчатове, предотвратив акт ядерного терроризма. Украинский дрон-камикадзе обнаружен недалеко от хранилища отработанного ядерного топлива Курчатовской АЭС.
Жители Ейска потребовали компенсацию ущерба от падения Су-34
Жители Ейска взыскивают с Минобороны компенсацию за ущерб от падения Су-34 на многоэтажку в 2022 году. Три иска удовлетворены, будет выплачена компенсация за имущество и моральный вред. Уголовное дело против летчиков прекращено, дом восстановлен.
На ЗАЭС отключилась высоковольтная линия энергоснабжения
На Запорожской АЭС отключилась линия 330 кВ «Ферросплавная — 1». АЭС запитана от линии 750кВ «Днепровская», нарушений безопасности нет. Все блоки в «холодном останове», радиационный фон нормальный.
Юрист рассказал, кто может не идти на работу 1 сентября
Родители первоклассников могут взять выходной 1 сентября 2024 года. Согласно статье 262 Трудового кодекса, один из родителей первоклассника имеет право на неоплачиваемый день. Также можно взять отгул за ранее отработанное время или использовать день из ежегодного отпуска.
Малиновая жара накроет Европейскую часть России в конце лета
Лето-2024 завершится аномально жаркой погодой в Европейской части России. Температура будет на 4−5 градусов выше нормы, до +37 °C. Сильная жара ожидается на юге: Черное море, Северный Кавказ, Черноземье. Уже побиты рекорды: Туапсе — +37,3 °C, Красная Поляна — +34 °C, Белгородская область — +36,3 °C.