Главные новости 23 августа 2024 года

Родители первоклассников могут взять выходной 1 сентября 2024 года. Согласно статье 262 Трудового кодекса, один из родителей первоклассника имеет право на неоплачиваемый день. Также можно взять отгул за ранее отработанное время или использовать день из ежегодного отпуска.