В Хабаровском крае умер заслуженный лесовод РФ Григорий Мельник

«Жизнь Григория Васильевича была тесно связана с лесным хозяйством. Он боролся с лесными пожарами, предотвращал незаконные вырубки, восстанавливал лесные массивы и делился своим опытом с молодыми специалистами. Его заслуги неоднократно отмечались ведомственными наградами», — рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.