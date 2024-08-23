В Хабаровском крае умер заслуженный лесовод РФ Григорий Мельник

19 августа на 87-м году жизни скончался заслуженный лесовод РФ Григорий Васильевич Мельник. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Окончив Вяземский лесной техникум в 1959 году, Григорий Васильевич посвятил 36 лет своей карьеры работе в Амгуньском лесхозе. Он прошел путь от лесничего до директора.
«Жизнь Григория Васильевича была тесно связана с лесным хозяйством. Он боролся с лесными пожарами, предотвращал незаконные вырубки, восстанавливал лесные массивы и делился своим опытом с молодыми специалистами. Его заслуги неоднократно отмечались ведомственными наградами», — рассказали в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края.
За многолетний труд и вклад в развитие лесного хозяйства Григорию Васильевичу был вручен орден Трудового Красного Знамени, а также присвоено звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации».