Погода в Ростове-на-Дону в выходные 24 — 25 августа: +34, дождь, гроза и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 24 — 25 августа практически не изменится после жаркой рабочей недели. Разве что столбики термометров опустятся на градус-другой, да дожди с грозами и сильным ветром будут налетать на донскую столицу и область так быстро, что и полить огород толком не успеют. Когда ждать осадков, а когда — жары, какие температуры будут ночью на этих выходных, узнали в Ростгидрометцентре. Публикуем подробный прогноз.