Погода в Ростове-на-Дону в выходные 24 — 25 августа: +34, дождь, гроза и порывистый ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 24 — 25 августа практически не изменится после жаркой рабочей недели. Разве что столбики термометров опустятся на градус-другой, да дожди с грозами и сильным ветром будут налетать на донскую столицу и область так быстро, что и полить огород толком не успеют. Когда ждать осадков, а когда — жары, какие температуры будут ночью на этих выходных, узнали в Ростгидрометцентре. Публикуем подробный прогноз.
В Ростове-на-Дону в выходные ожидается переменная облачность.
В ночь на субботу, 24 августа, обойдется без существенных осадков, а днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер будет дуть восточного и юго-восточного направления со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а днем, в том числе при грозе, порывы составят 12 — 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +20 — +22 градуса, а днем +30 — +32.
В воскресенье, 25 августа, существенных осадков ждать не придется. Ветер восточный и северо-восточный будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а днем с порывами до 12 — 14 метров в секунду. Столбики термометров ночью покажут +19 — +21 градус, а днем — +32 — +34.
В Ростовской области синоптики также прогнозируют переменную облачность на выходных.
В субботу местами пройдет кратковременный дождь, возможна и гроза. Восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, местами с порывами до 12 — 14, а при грозе до 15 — 18 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит +18 — +23 градуса, а по северу и западу похолодает до +13, днем же — до +27 — +31, местами — до +35.
В воскресенье вечером в некоторых районах снова пройдет кратковременный дождь, местами даже с грозой, а в остальное время обойдется без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный — 6 — 11 метров в секунду. Местами, а также при грозе порывы составят 12 — 14 метров в секунду. Ночью столбики термометров будут показывать +17 — +22 градуса, а по северу области опустятся до +12. Днем же синоптики прогнозируют +30 — +35.