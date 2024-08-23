В Перми автобусы застряли в пробке из-за ремонта и ДТП на шоссе Космонавтов

Автобусы застряли в пробке из-за ремонта и ДТП на шоссе Космонавтов в Перми, сообщает городской департамент транспорта.
Информация о затруднении движения на шоссе была опубликована в телеграм-канале дептранса днём 23 августа. В ведомстве сообщили, что автобусы 10 маршрутов отклоняются от графика с отставанием более 20 минут. Причиной являются дородные препятствия.
«№ 3, 11, 19, 29, 30, 36, 55, 56, 59 и 72 затруднено движение по шоссе Космонавтов в районе Гознака из-за дорожных работ и ДТП стороннего транспорта. Отклонение от расписания более 20 минут», — сообщает департамент транспорта Перми.
Согласно данным сервиса Яндекс. Карты, движение на участке в районе Гознака отмечено бордовым цветом. Дорожный затор начинается в районе улицы 9 мая и продолжается вплоть до строительства развязки на шоссе Космонавтов. Длина затора превышает 2,5 километра.
Отметки о ДТП были выставлены возле улицы Советской армии в 12:02 и 12:20. Движение по улице Малкова в сторону ДКЖ также затруднено.