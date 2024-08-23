«Ночь города» в Перми с 23 на 24 августа. Полная программа

Летний фестиваль «Город встреч» в Перми завершится «Ночью города» — мероприятие пройдёт с 23 по 24 августа. Как и следует из названия, его события продлятся за полночь, а для того, чтобы пермяки могли разъехаться по домам, городские власти продлят работу общественного транспорта. Сайт perm.aif.ru публикует полную программу «Ночи города».
Экскурсии по городу
«Ночь» начнётся ещё днём: с 12:00 для зарегистрировавшихся заранее пермяков проведут эксклюзивные экскурсии. Эта программа называется «Маршруты Перми» и включает в себя те локации, которые обычно обходят вниманием обычные экскурсоводы. Так, экскурсантов проведут по новым экотропам долины Егошихи, покажут дом Сергея Дягилева и Мариинскую гимназию, расскажут об археологических раскопках в центре Перми и творчестве архитектора Александра Турчевича.
Финальная экскурсия будет отличаться от предыдущих: она будет музыкальной. В 20:00 участников под музыкальный аккомпанемент проведут по Комсомольскому проспекту и расскажут о его истории. Завершится экскурсия «По главной улице с оркестром» около 22:00 у Парка Горького — оттуда экскурсантам стоит поспешить на эспланаду, где в это время как раз начнётся следующая часть «Ночи города».
Городская эспланада
В 22:00 перед Театром-Театром начнётся большой концерт. Начнёт его COOLT All Stars — проект диджея Паши Корейца, соединяющий клубную музыку с живыми инструментами. С музыкантами сотрудничают не только хорошо известные в России Анна Плетнёва и Вадим Галыгин, но и мировая суперзвезда электронной музыки Пол Окенфолд. В Перми группа выйдет на сцену вместе с басом Пермской оперы Владимиром Тайсаевым — они исполнят свою версию песни «Любимый город», хорошо известную в исполнении Марка Бернеса. В программе выступления будут также песни группы «КИНО» и произведения COOLT All Stars.
Затем на сцену выйдет хедлайнер фестиваля — Вячеслав Бутусов и его группа «Орден Славы». Выступление будет посвящено легендарной группе Nautilus Pompilius, участие в которой сделало Бутусова одним из символов русского рока. Музыканты исполнят хиты «Наутилуса» в актуальном прочтении в мультимедийном сопровождении. Шоу «Nautilus Pompilius 40 лет» завершится в полночь. Примерно в это же время начнётся финальная часть «Ночи города».
Центральная городская набережная (от Большого амфитеатра до Речного вокзала)
На набережной с 00:00 до 02:00 будут выступления музыкантов и перформансы. В Малом амфитеатре пройдёт шоу в тематике нео-фолка: модели продемонстрируют коллекцию одежды «Люди-птицы» под звучание фолк-проекта «Варья» и коми-пермяцкие песни вокалистки Даши Калининой.
Главным визуальным впечатлением этой заключительной части «Ночи города» станет световая инсталляция на Каме. С набережной можно будет увидеть «танец слонов» в исполнении аэростатов на правом берегу реки и парад яхт с подсвеченными парусами.
Как уехать домой?
Чтобы гости «Ночи города» смогли разъехаться после окончания мероприятий, в Перми продлят работу автобусов и трамваев.