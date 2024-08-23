«Ночь города» в Перми с 23 на 24 августа. Полная программа

В 22:00 перед Театром-Театром начнётся большой концерт. Начнёт его COOLT All Stars — проект диджея Паши Корейца, соединяющий клубную музыку с живыми инструментами. С музыкантами сотрудничают не только хорошо известные в России Анна Плетнёва и Вадим Галыгин, но и мировая суперзвезда электронной музыки Пол Окенфолд. В Перми группа выйдет на сцену вместе с басом Пермской оперы Владимиром Тайсаевым — они исполнят свою версию песни «Любимый город», хорошо известную в исполнении Марка Бернеса. В программе выступления будут также песни группы «КИНО» и произведения COOLT All Stars.