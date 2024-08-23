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Басист System of a Down Шаво Одаджян анонсировал альбом своего проекта

Коллектив бас-гитариста System of a Down Шаво Одаджяна, Seven Hours After Violet, выпустит дебютный лонгплей Radiance 11 октября.

Источник: Звук

Коллектив бас-гитариста System of a Down Шаво Одаджяна, Seven Hours After Violet, выпустит дебютный лонгплей Radiance 11 октября.

«Этот альбом — кульминация многих лет творческих поисков. С Seven Hours After Violet я хотел вернуться к своим корням в тяжелой музыке, но также привнести что-то совершенно новое», — рассказал Шаво.

Seven Hours After Violet также выпустили заглавный одноименный сингл. Трек дополнен клипом, изображающим обряды некого таинственного культа в фиолетовых одеждах.

Ранее фронтмен System of a Down Серж Танкян выпустил видео на сольную композицию Justice Will Shine On. Кроме того, недавно он рассказал, что нужно армяно-американской команде для записи нового материала. Их последняя пластинка, Hypnotize, увидела свет в 2005-м.