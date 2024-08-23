Басист System of a Down Шаво Одаджян анонсировал альбом своего проекта

Ранее фронтмен System of a Down Серж Танкян выпустил видео на сольную композицию Justice Will Shine On. Кроме того, недавно он рассказал, что нужно армяно-американской команде для записи нового материала. Их последняя пластинка, Hypnotize, увидела свет в 2005-м.