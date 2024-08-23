В омских отделениях Почты России появились зоны самообслуживания

На омских почтовых отделениях появились зоны самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письмо или посылку к отправке. Такая зона представляет собой стол с компьютером, весам и принтером. Клиент сам оформляет и оплачивает отправление, взвешивает на весах, распечатывает бланк и наклеивает на посылку. Остаётся только отдать письмо свободному оператору.