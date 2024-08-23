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В омских отделениях Почты России появились зоны самообслуживания

Новый формат появился сразу в десяти отделениях почтовой связи.

Источник: Почта России

На омских почтовых отделениях появились зоны самообслуживания, где можно самостоятельно подготовить письмо или посылку к отправке. Такая зона представляет собой стол с компьютером, весам и принтером. Клиент сам оформляет и оплачивает отправление, взвешивает на весах, распечатывает бланк и наклеивает на посылку. Остаётся только отдать письмо свободному оператору.

Такой вариант избавляет от необходимости стоять в очереди, позволяет сэкономить время. Всего в городе работают десять отделений, где есть зоны самообслуживания:

ул. Герцена, 1, ул. Октябрьская, 124, ул. Лермонтова, 20, пр-кт Культуры, 5, ул. Маршала Жукова, 152а, ул. Новокирпичная, 3/1, ул. Конева, 28 корп. 2, ул. Путилова, 13, ул. Туполева, 5 г, ул. Степанца, 10 корп. 1.

В других отделениях в будущем также планируется открывать отделения самообслуживания.

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