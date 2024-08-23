Более 15 тыс человек покусали клещи в этом году в Иркутской области

В 2024 году за помощью к врачам после встречи с клещами обратилось 15236 человек из Иркутской области. Только за прошедшую неделю зарегистрировали 69 жалоб на насекомых. Об этом КП-Иркутск сообщили в Роспотребнадзоре по Иркутской области.
— Заболели клещевым боррелиозом 96 человек, клещевым энцефалитом — 84, клещевым риккетсиозом — 11. Лабораторно исследован 10401 клещ, из них 0,9% заражены вирусным клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом — 31,1%, другими клещевыми инфекциями — 7,9%, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
К концу лета активность клещей начинает снижаться, но это не означает то, что стоит забывать о мерах безопасности. При выезде на природу также стоит позаботиться о своем здоровье и закрыть участки тела одеждой, после чего необходимо нанести на нее специальный спрей. А если насекомое укусило, то стоит незамедлительно обратиться за помощью в больницу.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре на токсичность выхлопных газов проверили более 400 автомобилей.