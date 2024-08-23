Более 15 тыс человек покусали клещи в этом году в Иркутской области

К концу лета активность клещей начинает снижаться, но это не означает то, что стоит забывать о мерах безопасности. При выезде на природу также стоит позаботиться о своем здоровье и закрыть участки тела одеждой, после чего необходимо нанести на нее специальный спрей. А если насекомое укусило, то стоит незамедлительно обратиться за помощью в больницу.