Концепцию развития парка Горького разработают вместе с пермяками

— Парк Горького — это не просто зеленая зона в центре нашего города, а настоящая живая история, хранящая воспоминания и радостные моменты жизни, — отмечает член совета первичного отделения «Движения первых» Дома молодежи Иван Угольников. — Однако, оглядываясь на парк сегодня, я понимаю, что он требует изменений. Со временем потребности общества меняются, и парк должен адаптироваться к новым реалиям. В условиях быстрого городского развития и увеличения числа жителей необходимо создать современные пространства для отдыха, которые будут отвечать интересам как молодежи, так и семей с детьми. Например, создание зеленых уголков с цветами и деревьями поможет сохранить природное разнообразие. Считаю, что парк может стать местом, где каждый сможет найти что-то для себя: от активного отдыха до уединения с природой.