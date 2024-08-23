Концепцию развития парка Горького разработают вместе с пермяками

В рейтинге самых экологичных городов России Пермь занимает третье место, уступая лишь двум столицам — Москве и Санкт-Петербургу. К таким выводам пришли специалисты сервиса «2ГИС», подсчитав экоиндекс городов: сколько в том или ином мегаполисе лесов, парков и рек.
Как объясняют исследователи, Пермь выгодно отличается от своих соседей большой площадью городских лесов и парков и по праву носит звание одного из самых зеленых городов России.
Одна из «зеленых» точек города — парк имени Горького, на территории которого располагаются природные комплексы и объекты, имеющие историческое, природное и рекреационное значение. На днях ему исполнилось 220 лет!
Учли все мнения
За годы своего существования облик парка неоднократно менялся. И сейчас он является особо охраняемой природной территорией местного значения — историко-природный комплекс «Сад им. М. Горького». А для жителей и гостей города — одним из самых любимых мест для отдыха и прогулок.
В администрации Перми подчеркивают, что постоянно находятся в диалоге с жителями города и прислушиваются к их мнению по поводу развития конкретных территорий и благоустройства города в целом. Так, для улучшения городской среды и более комфортной жизни жителей Перми центр развития парков и общественных пространств «Парки России» провел исследование о желаемом развитии и наполнении пермского парка имени Горького.
Цель исследования — не только оценить текущую инфраструктуру, качество обслуживания, культурные и экологические аспекты парка, но и изучить потребности и предпочтения самих жителей Перми: как должен преобразиться парк, чтобы стать еще более комфортным и привлекательным для посетителей.
Исследование проводилось в онлайн- и офлайн-форматах и охватило разные группы — учитывались мнения как специалистов — экологов, архитекторов, технических специалистов, так и простых пермяков — родителей, молодежи, представителей старшего поколения.
Важнее всего — природа и история
— Пермь — моя малая родина, — рассказывает бизнесмен Алексей Михайлов. — Я давно уже живу в Москве, но до сих пор с теплом вспоминаю наши семейные походы в Горьковский парк. Нам с сестрой он казался огромным и каким-то сказочным! Мы гуляли по аллеям, катались на аттракционах, стреляли в тире, ели мороженое и сладкую вату — это было настоящее детское счастье!
И 10, и 20 лет назад, и сегодня парк является популярным местом для семейного отдыха, а культурные события обеспечивают позитивные эмоции и создают привлекательную атмосферу.
Тем не менее главные аспекты, которые пермяки выделили как наиболее значимые, — это природа и историческая значимость.
— Парк Горького — это не просто зеленая зона в центре нашего города, а настоящая живая история, хранящая воспоминания и радостные моменты жизни, — отмечает член совета первичного отделения «Движения первых» Дома молодежи Иван Угольников. — Однако, оглядываясь на парк сегодня, я понимаю, что он требует изменений. Со временем потребности общества меняются, и парк должен адаптироваться к новым реалиям. В условиях быстрого городского развития и увеличения числа жителей необходимо создать современные пространства для отдыха, которые будут отвечать интересам как молодежи, так и семей с детьми. Например, создание зеленых уголков с цветами и деревьями поможет сохранить природное разнообразие. Считаю, что парк может стать местом, где каждый сможет найти что-то для себя: от активного отдыха до уединения с природой.
Нужен комплексный подход
— Большая часть горожан видит необходимость в частичном обновлении парка имени Горького, — сообщили о результатах исследования в администрации города. — При этом важен комплексный подход к проектированию такого плана, с учетом статуса ООПТ и истории данной территории. Участники исследования предложили конкретные шаги для улучшения инфраструктуры, экологии и культурной программы, а также обозначили перспективы развития парка.
Итак, какие предложения выдвинули жители.
1. Специалисты в сфере экологии отметили, что в парке недостаточно мест для укрытия птиц и других животных из-за постоянного скашивания травы и стрижки кустарников. Важно учитывать статус ООПТ, защищать биоразнообразие, организовывать регулярный фитосанитарный мониторинг и специальный уход за старовозрастными деревьями, включая установку крепежных конструкций и обрезку.
2. Необходимо обновить и улучшить архитектурные и ландшафтные решения парка, включая создание тематических улиц, современных беседок и комфортных зон для посетителей. При этом важно учесть зеленые насаждения и обеспечить баланс между зелеными зонами и твердыми покрытиями.
Кроме этого, важно модернизировать входные группы и улучшить транспортную доступность парка, включая создание комфортных транзитных зон.
3. Требует обновлений и сама инфраструктура, в первую очередь это касается эксплуатации аттракционов, работы кафе, магазинов и общественных туалетов. Необходимо не только поддерживать высокое качество обслуживания посетителей, но и продолжать развитие зонирования территории, учитывая потребности всех возрастных групп.
Кроме этого, важно расширить линейку культурных и массовых событий и мероприятий.
4. Парку нужен единый фирменный стиль и удобная система навигации — еще одно не менее важное пожелание пермяков.
5. И, наконец, уделять внимание экологическому просвещению и работать над повышением культуры поведения посетителей.
Конкретное предложение
— На геофотоснимках мы видим яркое отличие парка Горького от других зеленых территорий города — это уникальный природный комплекс зрелых деревьев, — отмечает координатор проекта «Сад соловьев» Надежда Баглей. — Прогуливаясь по аллеям, мы можем любоваться огромными лиственницами, дубами, ивами, тополями. В Перми, в «Саду соловьев», есть успешный опыт поддержки природной территории силами жителей при помощи экопрактик. Мы будем рады адаптировать наш опыт для главного парка города.
Например, уже осенью школьников города можно привлечь к сбору упавших листьев с дорожек и прилегающих участков. Собранную листву можно разместить в красивые компостеры и в дальнейшем использовать компост для мульчирования приствольных кругов деревьев парка.
— Таким образом, мы не только проведем экопросвещение школьников, но и поможем деревьям парка, — дополнила экоактивист. — Ведь в настоящее время предмет охраны парка Горького — это сложившийся комплекс зрелых деревьев, и именно для них необходим режим особой охраны и ограничение хозяйственного и рекреационного использования этой территории. Парк Горького имеет все возможности и обязанность сохранять свой природный комплекс зрелых деревьев, чтобы через двести лет эти деревья радовали будущих пермяков и вызывали у них гордость за свой город.
Концепция развития.
Все собранные мнения специалистов и неравнодушных горожан в администрации Перми обещают учесть для разработки концепции развития парка имени Горького.
— Отметим, серия встреч с общественностью по благоустройству общественных пространств запланирована на регулярной основе, — сообщили городские власти. — Так, в сентябре планируется обсудить концепцию развития сада имени Миндовского и парка «Счастье есть». Такой диалог с жителями позволяет создать атмосферу взаимопонимания и взаимодействия, а также обеспечить участие горожан в процессе принятия решений, касающихся их собственного города.
НА ЗАМЕТКУ
5 интересных фактов о парке
1. В 1804 году по инициативе губернатора Карла Федоровича Модераха был создан план Перми. В районе улицы Малой Ямской, где фактически заканчивался город, во избежание подтопления города вешними водами был вырыт водоотводный ров, берега которого укрепляла специально посаженная березовая аллея. Именно эта аллея и положила начало Загородному саду.
2. В 1824 году Пермь посетил император Александр I. Встреча пермяков с царствующей особой состоялась именно возле ротонды Загородного сада. Кстати, знаменитая ротонда была построена как раз к приезду императора по проекту известного архитектора Ивана Свиязева.
3. А в 1902 году в наш город приехал Антон Чехов, который любил прогуливаться по Загородному саду. Антон Павлович присел на одну из лавочек, раскрыл свежий номер губернской газеты и прочитал заметку, что в Пермь приехал известный писатель… Максим Горький. Журналист просто перепутал знаменитостей.
Чехов вырезал эту заметку и отправил по почте своему другу Максиму Горькому, который находился в это время в Нижнем Новгороде.
4. После революции Загородный сад был переименован в Красный сад. В 30-х годах прошлого века ему дали имя так и не побывавшего в Перми Максима Горького.
5. Ограждения парка вдоль Компроса и улицы Сибирской являются точными копиями ограждений Летнего сада в Санкт-Петербурге.