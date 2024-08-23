В Омске стартует осенняя обработка от клещей

Со следующего понедельника омские парки, скверы и бульвары начнут обрабатывать от клещей. Подрядчиком выступит организация «САНЭПИДСЕРВИС», контракт с которой был заключен еще прошлой весной.
Стоимость за две обработки составила порядка 700 тыс. рублей. Провести обработку планируют на 106 объектах — это около 3,5 млн кв. м.
По контракту работы должны быть выполнены до 1 октября. На обработанных объектах установят специальные таблички. Омичам не рекомендуют ходить по траве в указанных местах, а также выгуливать своих питомцев.