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В Омске стартует осенняя обработка от клещей

Городские парки и скверы начнут обрабатывать с 26 августа.

Источник: Комсомольская правда

Со следующего понедельника омские парки, скверы и бульвары начнут обрабатывать от клещей. Подрядчиком выступит организация «САНЭПИДСЕРВИС», контракт с которой был заключен еще прошлой весной.

Стоимость за две обработки составила порядка 700 тыс. рублей. Провести обработку планируют на 106 объектах — это около 3,5 млн кв. м.

По контракту работы должны быть выполнены до 1 октября. На обработанных объектах установят специальные таблички. Омичам не рекомендуют ходить по траве в указанных местах, а также выгуливать своих питомцев.