Специалисты Гидрометцентра измерили уровень радиации в Ростовской области

Уровень радиации в Ростовской области замерили специалисты донского Гидрометцентра. Данные сейчас указаны на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
— По данным измерений метеостанций, мощность эквивалента дозы гамма-излучения составляет 0,10−0,20 мкЗв/ч (11,5−23,0 мкР/ч), в пределах 100-километровой зоны Ростовской АЭС — 0,10−0,14 мкЗв/ч (11,5−16,1 мкР/ч), — говорится в сообщении Ростовского гидрометцентра.
Специалисты подчеркивают, что зафиксированные показатели «не превышают естественный радиационный фон».
Напомним, в июле 2024 года о стабильной радиационной обстановке информировали сотрудники Роспотребнадзора.