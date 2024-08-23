Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Немцы, стоматологи и иголки»: красноярцы рассказали, чего больше всего боялись в детстве

Красноярцы рассказали, чего больше всего боялись в детстве.

Источник: Engin Akyurt/CC0

Жителей Красноярска спросили, какие страхи их преследовали в детстве. Своими историями они поделились в комментариях в группе «Подслушано».

Так, Василий рассказал, что в советское время детей мучали стоматологи. Кабинеты были с пугающим оборудованием. Он уверяет, что было «безумно» больно.

Красноярка Юлия всю жизнь боится эскалаторов. Даже будучи взрослой, ей все еще страшно.

Валерия рассказала, что в детстве ужалась, когда говорили о немцах. Ей постоянно снились сны про войну. Она впечатлилась после того, как бабушка рассказывала истории.

Денис боялся лишь того, что его заметят с сигареткой. Ничего другого страх не вызывало.

Ирина скептически относилась к иголкам. Она наслушалась страшилок про то, что, если наступить на иглу, то она быстро из пятки дойдет до сердца.

Алиса же боялась остаться одна в очереди в магазине. Мама уходит на минутку, а вот уже и твоя очередь подошла. Что делать и как быть?

Другие красноярцы ответили, что не любили пауков и пчел, пугались Фредди Крюгера и цыган.

Ранее рассказывали, что жительницы Красноярска назвали самые худшие комплименты от мужчин.