«Немцы, стоматологи и иголки»: красноярцы рассказали, чего больше всего боялись в детстве

Жителей Красноярска спросили, какие страхи их преследовали в детстве. Своими историями они поделились в комментариях в группе «Подслушано».
Так, Василий рассказал, что в советское время детей мучали стоматологи. Кабинеты были с пугающим оборудованием. Он уверяет, что было «безумно» больно.
Красноярка Юлия всю жизнь боится эскалаторов. Даже будучи взрослой, ей все еще страшно.
Валерия рассказала, что в детстве ужалась, когда говорили о немцах. Ей постоянно снились сны про войну. Она впечатлилась после того, как бабушка рассказывала истории.
Денис боялся лишь того, что его заметят с сигареткой. Ничего другого страх не вызывало.
Ирина скептически относилась к иголкам. Она наслушалась страшилок про то, что, если наступить на иглу, то она быстро из пятки дойдет до сердца.
Алиса же боялась остаться одна в очереди в магазине. Мама уходит на минутку, а вот уже и твоя очередь подошла. Что делать и как быть?
Другие красноярцы ответили, что не любили пауков и пчел, пугались Фредди Крюгера и цыган.
Ранее рассказывали, что жительницы Красноярска назвали самые худшие комплименты от мужчин.