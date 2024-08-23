В Омске мигрантам планируют запретить работать в такси, торговле и медицине

охота, отлов и отстрел диких животных и предоставление услуг в этих областях; производство детского питания и диетических пищевых продуктов; производство лекарств и материалов в медицинских целях; розничная торговля алкоголем, включая пиво, в специализированных магазинах; розничная торговля табаком в специализированных магазинах; деятельность сухопутного транспорта (включая автобусы) по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам; деятельность такси, аренда легковых автомобилей с водителем; аренда городских и междугородных автобусов с водителем; дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее, профессиональное образование; деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления; здравоохранение; деятельность по уходу с обеспечением проживания; предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; дневной уход за детьми (детские ясли, сады); предоставление услуг по дневному уходу за детьми.