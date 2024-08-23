В Ростовской области установили прожиточный минимум на 2025 год

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал постановление об изменении прожиточного минимума на 2025 год. Соответствующий документ опубликован на сайте донского правительства.
— Предполагается, что прожиточный минимум в расчете на душу населения составит 16 669 рублей. Для трудоспособного населения показатель утвердили в размере 18 169 рублей, для пенсионеров — 14 335 рублей, для детей — 16 169 рублей.
Напомним, прожиточный минимум определяют ежегодно на основе федеральной методики. Утвержденные суммы влияют на оценку уровня жизни людей, размер региональных социальных пособий и других видов соцподдержки.
Величина прожиточного минимума также применяется для установления социальной доплаты к пенсии.