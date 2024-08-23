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Число автомобилей в Москве вырастет на 3% в сентябре

В сентябре 2024 года количество автомобилей в столице увеличится на 3%, до 2,93 млн машин, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Источник: РИА "Новости"

«В сентябре число машин в городе вырастет на 3% и достигнет примерно 2,93 млн автомобилей. Ситуационный центр Центра организации дорожного движения (ЦОДД) следит за дорогами 24/7 и удаленно перенастраивает светофоры так, чтобы жители могли доехать до дома как можно быстрее. В случае аварий дорожный патруль помогает водителям на местах. Мы продолжаем улучшать движение в городе по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В ведомстве рассказали, что аналитики ЦОДД спрогнозировали трафик с 23 августа по 8 сентября: самые загруженные дни предстоят 28—30 августа; в первую неделю сентября по будням в городе будет примерно на 76 тыс. машин больше, чем в середине августа.

Уточняется, что в будние дни высокая загруженность ожидается на Ленинском и Волгоградском проспектах, ул. Осташковская, Ярославском и Щелковском шоссе, а в выходные — на Мичуринском, Ленинском и проспекте Вернадского, ул. Профсоюзная, ул. Осташковская.

В Дептрансе отметили, что ситуация может измениться из-за осадков.