Число автомобилей в Москве вырастет на 3% в сентябре

«В сентябре число машин в городе вырастет на 3% и достигнет примерно 2,93 млн автомобилей. Ситуационный центр Центра организации дорожного движения (ЦОДД) следит за дорогами 24/7 и удаленно перенастраивает светофоры так, чтобы жители могли доехать до дома как можно быстрее. В случае аварий дорожный патруль помогает водителям на местах. Мы продолжаем улучшать движение в городе по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.