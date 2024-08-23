Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае в свекле и огурцах нашли токсичные вещества

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Проинформированы органы прокуратуры и Роспотребнадзор.

Источник: Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю

В Березовском районе выявили превышения допустимой концентрации нитратного азота и действующего вещества пестицидов имидаклоприда в свекле и огурцах.

«Причина избыточного содержания нитратов и пестицидов — несбалансированность минерального питания, нарушение регламента применения химикатов, использование препаратов, неразрешенных к применению на территории РФ», — сообщает Россельхознадзор.

Добавим, что в этом году специалисты отобрали уже 248 проб сельскохозяйственных культур на площади 2,6 тысяч гектаров. Вредными веществами оказались загрязнены 20 проб растительной продукции.