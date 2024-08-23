В Красноярском крае в свекле и огурцах нашли токсичные вещества

В Березовском районе выявили превышения допустимой концентрации нитратного азота и действующего вещества пестицидов имидаклоприда в свекле и огурцах.
«Причина избыточного содержания нитратов и пестицидов — несбалансированность минерального питания, нарушение регламента применения химикатов, использование препаратов, неразрешенных к применению на территории РФ», — сообщает Россельхознадзор.
Добавим, что в этом году специалисты отобрали уже 248 проб сельскохозяйственных культур на площади 2,6 тысяч гектаров. Вредными веществами оказались загрязнены 20 проб растительной продукции.