Естественная убыль населения в Приангарье выросла на 23%, а миграционная — более чем в 4 раза

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, из Иркутской области с января по июнь уехало 20 767 человек. Это меньше, чем в прошлом году. Однако приехавших в регион оказалось еще меньше, если сравнивать с 6 месяцами 2023 года, — 17 757 человек (в прошлом году было более 22 тысяч). Таким образом, миграционная убыль населения составила 3 010 человек. Это более чем в 4 раза показателей за шесть месяцев 2023 года (тогда показатель убыли составлял 707 человек).