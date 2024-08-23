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Естественная убыль населения в Приангарье выросла на 23%, а миграционная — более чем в 4 раза

Население Иркутской области продолжает уменьшаться. За первые 6 месяцев 2024 года естественная убыль населения увеличилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а миграционная убыль подскочила сразу в 4,2 раза. Об этом свидетельствуют данные Иркутскстата, передает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, из Иркутской области с января по июнь уехало 20 767 человек. Это меньше, чем в прошлом году. Однако приехавших в регион оказалось еще меньше, если сравнивать с 6 месяцами 2023 года, — 17 757 человек (в прошлом году было более 22 тысяч). Таким образом, миграционная убыль населения составила 3 010 человек. Это более чем в 4 раза показателей за шесть месяцев 2023 года (тогда показатель убыли составлял 707 человек).

В Иркутской области по-прежнему сохраняется тенденция снижения рождаемости и роста смертности. С января по июнь этого года в регионе родился 11 031 ребенок (это на 5,5% меньше, чем годом ранее). В то же время умерло 16 240 граждан (больше, чем год назад, на 2,1%). Естественная убыль населения в первые полгода составила 5 209 человек, что на 23% больше, чем с января по июнь 2023-го.

демография