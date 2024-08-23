Естественная убыль населения в Приангарье выросла на 23%, а миграционная — более чем в 4 раза

По данным территориального органа Федеральной службы статистики, из Иркутской области с января по июнь уехало 20 767 человек. Это меньше, чем в прошлом году. Однако приехавших в регион оказалось еще меньше, если сравнивать с 6 месяцами 2023 года, — 17 757 человек (в прошлом году было более 22 тысяч). Таким образом, миграционная убыль населения составила 3 010 человек. Это более чем в 4 раза показателей за шесть месяцев 2023 года (тогда показатель убыли составлял 707 человек).
В Иркутской области по-прежнему сохраняется тенденция снижения рождаемости и роста смертности. С января по июнь этого года в регионе родился 11 031 ребенок (это на 5,5% меньше, чем годом ранее). В то же время умерло 16 240 граждан (больше, чем год назад, на 2,1%). Естественная убыль населения в первые полгода составила 5 209 человек, что на 23% больше, чем с января по июнь 2023-го.