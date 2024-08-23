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В Красноярске кладбище «Бадалык» делают лучше

На кладбище продолжают благоустройство.

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

В Красноярске продолжают благоустройство кладбища «Бадалык». Об этом сообщили в мэрии.

На кладбище доделывают участок новой аллеи почетных захоронений. Также на нём делают планировку, пешеходные дорожки и подходы, новые линии освещения. Сейчас асфальтируют проезды, обустраивают места под новые захоронения, укладывают брусчатку.

«До конца года для секторов воинских захоронений разработают общую концепцию благоустройства, которую начнут воплощать в жизнь уже в следующем сезоне», — рассказали в мэрии, добавив, что будет разработан единый стиль оформления.

В этом сезоне работы завершат до конца ноября.

Ранее сообщалось о том, что власти выдали разрешение на строительство красноярского крематория.

ЖКХ