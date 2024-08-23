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В ФАС России сочли незаконным расширение торговых сетей в Ростовской области

Торговые сети Ростовской области проверят из-за подозрений в незаконном расширении.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области и еще 40 регионах страны предварительно отметили факты незаконного расширения торговых сетей. Речь идет об открытии новых точек или увеличении уже существующих, информирует Федеральная антимонопольная служба России.

— После анализа рынка даны поручения о дополнительной проверке открытия торговых объектов и документов, свидетельствующих об их приобретении или аренде. При подтверждении нарушений будут направлены иски в суд с требованием о признании сделок недействительными, — говорится в сообщении пресс-службы ФАС России.

Как поясняют в ведомстве, сети не имеют права открывать новые магазины там, где их доля в денежном выражении превышает 25% от объема проданных продовольственных товаров за предыдущий финансовый год.