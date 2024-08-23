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Самарская телебашня включит подсветку в честь Курской области

В пятницу, 23 августа, на телебашне филиала РТРС «Самарский ОРТПЦ» с наступления сумерек и до 24:00 часов будет работать подсветка в честь завершения Курской битвы 1943 года.

Самарцы увидят флаг России, Вечный огонь, георгиевскую ленту и надпись «Курск 1943».

Тематические ролики включат также Останкинская телебашня, телебашни в Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Кызыле, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.

Курская битва, иначе называемая битвой на Курской дуге, — одно из величайших и решающих сражений Великой Отечественной и Второй мировой войны в целом. Ожесточенные бои длились с 5 июля по 23 августа 1943 года. В Курской битве немецкие войска были разбиты, Германия утратила стратегическую инициативу. Наступил коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

Поддержка Курской области станет продолжением июльской акции солидарности с жителями Белгородской области.

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