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Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков отправится на МКС

Для него это будет третий космический полет.

Источник: официальный портал Республики Татарстан

Уроженец Бугульмы, Герой РФ Сергей Рыжиков в числе основного экипажа 73-й длительной экспедиции отправится на Международную космическую станцию. Полет на корабле «Союз МС-27» состоится в марте 2025 года.

Вместе с татарстанцем в основной экипаж экспедиции вошли космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Они являются дублирующим экипажем 72-й длительной экспедиции, который отправится к МКС уже 11 сентября 2024 года на корабле «Союз МС-26», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

космос