Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков отправится на МКС

Вместе с татарстанцем в основной экипаж экспедиции вошли космонавт Роскосмоса Алексей Зубрицкий и астронавт NASA Джонатан Ким. Они являются дублирующим экипажем 72-й длительной экспедиции, который отправится к МКС уже 11 сентября 2024 года на корабле «Союз МС-26», сообщает пресс-служба Роскосмоса.