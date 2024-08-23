Детсады Петербурга станут бесплатными с 1 сентября

В середине мая в Петербурге объявили радостную для семей с детьми новость — родительскую плату за детсад должны отменить с 1 сентября. Летом эта инициатива стала уже законопроектом, который вскоре приняли. Так что с началом нового учебного года родители освободятся от платы за детсад. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции ТАСС.