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Детсады Петербурга станут бесплатными с 1 сентября

Родительскую плату за детсад отменят в Петербурге с 1 сентября.

В середине мая в Петербурге объявили радостную для семей с детьми новость — родительскую плату за детсад должны отменить с 1 сентября. Летом эта инициатива стала уже законопроектом, который вскоре приняли. Так что с началом нового учебного года родители освободятся от платы за детсад. Об этом рассказала председатель комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции ТАСС.

— С 1 сентября для всех детей, посещающих детсады Петербурга, плата не взимается, дети будут посещать их бесплатно, — сказала она.

Также Путиловская отметила, что система образования города готова к началу нового учебного года. При этом в Северной столице в этом году начнут принимать ребятишек почти сто новых школ и детсадов.

— Рекордное количество объектов вводится в 2024 году — 57 детсадов и 37 школ. Они открываются по мере готовности. Ожидаем, что со 2 сентября откроются 33 новых детсада, — уточнила она.

Кстати, в Петербурге начиная с 2019 года ведется активное строительство образовательных объектов. Всего за последние пять лет было возведено 220 новых детсадов и 106 школ.

образование