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Coldplay выпустили сингл We Pray c Burna Boy, Little Simz, Elyanna и TINI

Британский поп-рок-коллектив Coldplay представил трек We Pray, записанный при участии афробит-артиста Burna Boy, рэперши Little Simz, альт-поп-певицы Elyanna и латин-поп-исполнительницы TINI.

Источник: Звук

Британский поп-рок-коллектив Coldplay представил трек We Pray, записанный при участии афробит-артиста Burna Boy, рэперши Little Simz, альт-поп-певицы Elyanna и латин-поп-исполнительницы TINI.

Мелодичную песню с драматичными струнными группа впервые исполнила на фестивале Glastonbury в июне. На сцене к Coldplay присоединились Little Simz и Elyanna.

We Pray станет частью предстоящего десятого альбома артистов — Moon Music. Релиз пластинки состоится 4 октября.

Ранее тур британцев Music of the Spheres был признан самым кассовым рок-туром в истории. Музыканты собрали в нем 945,7 миллиона долларов.